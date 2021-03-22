futebol

Mercado: Chamusca revela que Botafogo está buscando a contratação de um extremo

Treinador do Alvinegro afirmou que diretoria busca a chegada um jogador para atuar pelos lados de campo na fase ofensiva...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 21:57

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo com a chegada de Ricardinho, anunciado durante a última semana, o Botafogo não deve parar por aí. Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, revelou, neste domingo, após o empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, que o clube ainda busca contratações.
- A contratação do Ricardinho foi para suprir o que o (Bruno) Nazário fez nos primeiros jogos com a gente. Estamos buscando um extremo que ataca por dentro, ataca os espaços. Acho que o Marcinho está indo muito bem, está nos dando um repertório para mantermos ali naquela posição. O Ricardinho está aí, temos a possibilidade de alternar formações, acho que a gente vai estar com boas opções - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.
Como o LANCE! antecipou, o Botafogo negocia com o meio-campista Marco Antônio, do Bahia, que pode chegar por empréstimo ao Alvinegro até dezembro de 2021.
O Botafogo já contratou dez reforços para a temporada 2021: Douglas Borges, Jonathan, Gilvan, Joel Carli, Matheus Frizzo, Felipe Ferreira, Marcinho, Pedro Castro, Ronald e Ricardinho.

