Menta elogia participação do São Paulo no Brasileirão Sub-17 e exalta amadurecimento dos jogadores

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Sub-17 no último sábado (31), após perder para o Flamengo na semifinal. Mesmo com a eliminação, o treinador Menta se mostrou contente com a participação do time, que ainda disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista na temporada.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Segundo o treinador, os atletas demonstraram um postura muito boa, o que deve ser importante para a sequência de suas carreiras.

- Foi um campeonato difícil. Oscilamos em alguns momentos, mas isso é esperado no processo de formação. Acredito que, de modo geral, foi um saldo positivo. Penso que os meninos estão tendo experiência boa e de amadurecimento. Tenho certeza que os meninos estão mais preparados para o que vem pela frente. São atletas muito dedicados e creio que, para a sequência da temporada, teremos um elenco ainda mais forte - comentou Menta.

O elenco atual do Sub-17 do São Paulo conta com jogadores que já atuaram pelo Sub-20 e alguns que chegaram a treinar com o elenco principal, na Barra Funda. O atacante Marquinhos, por exemplo, atuava pelo Sub-17 e fevereiro e hoje joga pelo profissional do Tricolor.