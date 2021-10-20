Menta celebra vaga do São Paulo na final da Copa do Brasil Sub-17: 'Os meninos sonham com isso'

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net

O técnico do sub-17 do São Paulo, Menta, celebrou a vaga da equipe para a final da Copa do Brasil, ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, em Cotia, na última terça-feira. Para o treinador, a decisão, terceira seguida do Tricolor neste torneio, faz com que os garotos entrem focados. Além disso, Menta destacou que a equipe precisa ter pés no chão para a final, já que enfrentará novamente um adversário poderoso na decisão.

- A decisão é um lugar onde sempre a gente quer estar e os meninos sonham com isso. Pela estrutura e por tudo que temos, não dá para imaginar começar uma competição sem pensar em chegar na final. Conseguimos por mérito de todos e é uma experiência ótima para os meninos. Chegar em mais uma decisão é importante para a vida e para a carreira deles. Saber que nada está ganho e que devemos manter os pés no chão, como sempre fizemos - afirmou, ao site oficial do São Paulo.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiMenta também falou sobre o estilo de jogo do Tricolor diante do Galo e elogiou o DNA ofensivo do time, que no agregado, fez 4 a 1 na equipe mineira.

- Jogamos com o DNA do São Paulo. Não paramos de buscar o gol, mesmo tendo a vantagem do primeiro jogo. Essa é uma das nossas principais características - finalizou.