Menta, campeão no Sub-17, fará parte da comissão técnica de Vizolli no São Paulo

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Além do técnico interino Vizolli, o São Paulo terá mais duas novidades na sua comissão técnica interina. O Tricolor divulgou que o técnico Menta, do Sub-17, e o preparador físico Kako Perez, do Sub-20, foram chamados para integrar a equipe do comando interino de Vizolli no elenco profissional.

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Menta conquistou recentemente a Copa do Brasil Sub-17 de 2020 e participou da formação de atletas que integram o elenco profissional, como Igor Gomes. Como jogador do clube, foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1991 e da Libertadores de 1992. SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO O capitão da equipe Sub-17, Brian Carvalho, ressaltou a importância de Menta para o título do mata-mata nacional, em entrevista exclusiva ao LANCE!. Ele deve ser uma espécie de auxiliar técnico de Vizolli pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro.