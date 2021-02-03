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Menta, campeão no Sub-17, fará parte da comissão técnica de Vizolli no São Paulo

Além do treinador campeão da Copa do Brasil Sub-17, o preparador físico Kako Perez, do Sub-20, foram chamados para integrar a comissão técnica do elenco principal 
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LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 13:05

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:05

Crédito: Reprodução/Twitter
Além do técnico interino Vizolli, o São Paulo terá mais duas novidades na sua comissão técnica interina. O Tricolor divulgou que o técnico Menta, do Sub-17, e o preparador físico Kako Perez, do Sub-20, foram chamados para integrar a equipe do comando interino de Vizolli no elenco profissional.
Torcedores do São Paulo querem André Villas-Boas: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
Menta conquistou recentemente a Copa do Brasil Sub-17 de 2020 e participou da formação de atletas que integram o elenco profissional, como Igor Gomes. Como jogador do clube, foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1991 e da Libertadores de 1992. SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO O capitão da equipe Sub-17, Brian Carvalho, ressaltou a importância de Menta para o título do mata-mata nacional, em entrevista exclusiva ao LANCE!. Ele deve ser uma espécie de auxiliar técnico de Vizolli pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro.
Em relação ao treinamento desta manhã, o elenco fez trabalhos em campo reduzido em atividades um contra um, dois contra dois e quatro contra quatro. O LANCE! apurou que a atividade foi marcada pela forte intensidade. O São Paulo volta a jogar somente na próxima quarta-feira (10), contra o Ceará, às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda não venceu em 2021 e caiu para a quarta colocação na tabela, com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional.

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