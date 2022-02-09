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Menos50Gaming, projeto de e-sports de Marquinhos Cipriano, doa 25 cestas básicas a colégio em Brasília

O atacante celebrou o sucesso do projeto que tenta introduzir a tecnologia e integrar digitalmente jovens com vontade de entrar para o mundo dos e-sports...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 20:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 20:11
O jogador Marquinhos Cipriano segue fazendo a diferença dentro e fora de campo. Através do seu projeto de e-sports, o Menos50Gaming - que tem com mais três amigos de infância -, o atleta do Sion, da Suíça, doou 25 cestas básicas para o colégio Mãe da Divina Graça, em Brasília. O atacante, com passagens por São Paulo e Shakhtar Donetsk, celebrou o sucesso do projeto que tenta introduzir a tecnologia e integrar digitalmente jovens com vontade de entrar para o mundo dos e-sports.> Quem é melhor: Palmeiras ou Chelsea? Veja votação feita pela redação do L!- Eu acho que tenho um compromisso em ajudar as pessoas. Hoje consigo tirar isso do papel e fico feliz em fazer esse serviço. E tudo graças ao Menos50Gaming. A gente tenta incluir digitalmente os jovens, fazemos ações para o Free Fire e agora também conseguimos levar o projeto para fora do jogo. Foram 25 cestas básicas e é só o começo. Queremos e vamos aumentar ainda mais essa ajuda - contou.
Marquinhos Cipriano tem 23 anos de idade e foi revelado pelo São Paulo. Logo no primeiro ano como profissional se transferiu para o Shakhtar Donetsk. Atualmente defende o Sion, da Suíça, por empréstimo.
Crédito: MarquinhosCiprianodefendeoSion,daSuíça,porempréstimo(Foto:Divulgação

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