Menos de dois meses após chegada, Ney Franco deixa o CSA

Crédito: Técnico deixa equipe na 11ª colocação com 28 pontos (Augusto Oliveira/ASCOM CSA

Através de nota oficial publicada pelo CSA, o técnico Ney Franco teve sua saída do clube confirmada na manhã desta segunda-feira (30) pouco mais de dois meses após o anúncio de sua chegada que ocorreu no dia 9 de julho.

No período em questão, o técnico teve a oportunidade de dirigir o Azulão em 12 oportunidades com o aproveitamento de cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Com relação ao saldo de gols, enquanto o ataque marcou por 12 vezes, o sistema defensivo concedeu dez tentos aos adversários.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- A diretoria do Centro Sportivo Alagoano informa que Ney Franco não é mais o técnico da equipe. A decisão entre o profissional e o CSA foi tomada em comum acordo, nesta segunda-feira (30). O Maior de Alagoas deseja sorte ao treinador no futuro de sua carreira - informou o CSA.

Apesar dos números gerais dividirem em igualdade as vitórias e derrotas, os reveses da equipe vieram em caráter bastante espaçado. Situação essa refletida pelo fato de que, antes das últimas duas derrotas para Náutico e Sampaio Corrêa, o time havia vencido três jogos consecutivos contra Confiança, Coritiba e Brasil de Pelotas, período onde almejou se aproximar do G4 na Série B.