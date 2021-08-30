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futebol

Menos de dois meses após chegada, Ney Franco deixa o CSA

Treinador foi anunciado no dia 9 de julho e, nesta segunda-feira (30), teve desligamento oficializado pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 11:40

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:40

Crédito: Técnico deixa equipe na 11ª colocação com 28 pontos (Augusto Oliveira/ASCOM CSA
Através de nota oficial publicada pelo CSA, o técnico Ney Franco teve sua saída do clube confirmada na manhã desta segunda-feira (30) pouco mais de dois meses após o anúncio de sua chegada que ocorreu no dia 9 de julho.
No período em questão, o técnico teve a oportunidade de dirigir o Azulão em 12 oportunidades com o aproveitamento de cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Com relação ao saldo de gols, enquanto o ataque marcou por 12 vezes, o sistema defensivo concedeu dez tentos aos adversários.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- A diretoria do Centro Sportivo Alagoano informa que Ney Franco não é mais o técnico da equipe. A decisão entre o profissional e o CSA foi tomada em comum acordo, nesta segunda-feira (30). O Maior de Alagoas deseja sorte ao treinador no futuro de sua carreira - informou o CSA.
Apesar dos números gerais dividirem em igualdade as vitórias e derrotas, os reveses da equipe vieram em caráter bastante espaçado. Situação essa refletida pelo fato de que, antes das últimas duas derrotas para Náutico e Sampaio Corrêa, o time havia vencido três jogos consecutivos contra Confiança, Coritiba e Brasil de Pelotas, período onde almejou se aproximar do G4 na Série B.
Fato é que, desta forma, Ney Franco passa por sua terceira equipe consecutiva sem conseguir bater a marca de 20 partidas no comando. Quando analisados os últimos seis trabalhos (Sport, Goiás (em duas passagens), Chapecoense, Cruzeiro e CSA), somente no clube esmeraldino, em 2018 e 2019, ele conseguiu ultrapassar esta marca.

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