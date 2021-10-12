Meninos da Colina: terça-feira é marcada por vitórias da base do Vasco em quatro categorias

Enquanto se prepara para encarar o Coritiba na categoria profissional, o Vasco teve quatro vitórias nas categorias de base. A mais importante foi sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, pela última rodada da fase de classificação. O triunfo por 4 a 1, fora de casa, garantiu para o time nas quartas de final. O adversário será o Flamengo.No CT Rei Pelé, Tavares marcou duas vezes enquanto MT e Rodrigo também fizeram. Weslley descontou para o time da casa.
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Os times sub-17 e sub-15 ganharam da Portuguesa pela Taça Guanabara das respectivas categorias. Os jogos foram no Estádio de Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias.
Já a equipe sub-14 ganhou do Aliança por 4 a 1 pela Copa Brasileirinho, que está sendo disputada em Belo Horizonte. Alex, Juninho, Rodrigo Pacujá e Lipão fizeram os gols vascaínos.