Meninos da Colina: terça-feira é marcada por vitórias da base do Vasco em quatro categorias

Enquanto se prepara para encarar o Coritiba na categoria profissional, o Vasco teve quatro vitórias nas categorias de base. A mais importante foi sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, pela última rodada da fase de classificação. O triunfo por 4 a 1, fora de casa, garantiu para o time nas quartas de final. O adversário será o Flamengo.No CT Rei Pelé, Tavares marcou duas vezes enquanto MT e Rodrigo também fizeram. Weslley descontou para o time da casa.