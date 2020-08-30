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futebol

Meninas do São Paulo vencem na reestreia no Brasileirão

Em Cotia, Tricolor bateu o Minas Icesp, por 2 a 0, com gols de Glaucia e Gislaine...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 17:11
Crédito: São Paulo soma dez pontos no Campeonato Brasileiro (Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
O retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro com o pé direito. Na tarde deste domingo, as mulheres do Tricolor bateram a equipe do Minas Icesp, por 2 a 0, com gols de Glaucia e Gislaine. Esta foi a terceira vitória do clube do Morumbi na competição nacional.
Sem disputar nem um jogo sequer desde o dia 15 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus, o São Paulo voltou a campo neste domingo. Embora desfalcado de Duda e Dani, o Tricolor não deixou as baixas lhe atrapalharem e partiu para o ataque.Em casa, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, a equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato não teve muitos problemas para despachar seu adversário. O primeiro gol, anotado pela atacante Glaucia, saiu ainda na etapa inicial, após bola lançada na área.
Na volta do intervalo, depois de muita insistência, o São Paulo conseguiu o gol que selou a vitória em Cotia. O triunfo deixa a equipe do Morumbi com dez pontos em 18 disputados no Brasileirão.
Na próxima rodada, o Tricolor protagoniza o clássico San-São contra o Peixe, na Vila Belmiro. A partida será disputado no domingo (6), às 14h.

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