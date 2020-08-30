Meninas do São Paulo vencem na reestreia no Brasileirão

Crédito: São Paulo soma dez pontos no Campeonato Brasileiro (Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

O retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro com o pé direito. Na tarde deste domingo, as mulheres do Tricolor bateram a equipe do Minas Icesp, por 2 a 0, com gols de Glaucia e Gislaine. Esta foi a terceira vitória do clube do Morumbi na competição nacional.

Sem disputar nem um jogo sequer desde o dia 15 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus, o São Paulo voltou a campo neste domingo. Embora desfalcado de Duda e Dani, o Tricolor não deixou as baixas lhe atrapalharem e partiu para o ataque.Em casa, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, a equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato não teve muitos problemas para despachar seu adversário. O primeiro gol, anotado pela atacante Glaucia, saiu ainda na etapa inicial, após bola lançada na área.

Na volta do intervalo, depois de muita insistência, o São Paulo conseguiu o gol que selou a vitória em Cotia. O triunfo deixa a equipe do Morumbi com dez pontos em 18 disputados no Brasileirão.