Menina brilha entre os garotos de time sub-9 e é campeã em Goiás

Dentre as 13 crianças do time sub-9 do Grêmio Factory Players, uma em especial chama a atenção. A pequena Liz Rhem é a única menina. Preconceito? Vergonha? Inferioridade diante dos meninos? Nada disso.
Apesar dos poucos 9 anos, a zagueira mostrou que tem habilidade, personalidade e, principalmente, o respeito dos companheiros de equipe. O resultado disso é que ela sagrou-se campeã da Série Prata da Go Cup, em Goiânia. O maior torneio de futebol infantil da América Latina reuniu mais de quatro mil crianças.
Liz chegou por acaso na Grêmio Factory Players, no ano passado. O irmão dela, que é goleiro, ingressou na escolinha, até que ela decidiu que também queria jogar futebol, mesmo que fosse em meio aos meninos. O pai, Luciano Rhem, não se surpreendeu com a decisão da filha, que sempre gostou de brincar de bola com os amigos em um campinho.
“Ela convivia com esse universo, em tese, masculino, mas sempre de forma muito lúdica. Aí ela se posicionou e quis seguir como atleta de rendimento. É um projeto dela, eu naturalmente apoio, supervisiono. Enquanto ela estiver motivada, alegre e aprendendo a conviver com frustrações das perdas – que são naturais –, eu vou estar do lado dela”, disse o pai, que enquanto dava entrevista, se preparava para levar a filha para uma competição de futsal.
Pai de menina, bastante superprotetor, Luciano viu que Liz foi muito bem recebida na escolinha pelos coleguinhas de equipe. E muito mais do que o acolhimento, o papai notou que os treinos serviram para que ela evoluísse na parte técnica e tática. A “zagueirinha” conta como é o clima no time.
“Não muda quase nada, eles me tratam muito bem. No início eu fiquei com um pouco de vergonha, mas agora é muito legal. Eu aprendo muito com eles. Todas as minhas amigas jogam vôlei, queimada, eu até jogo com elas, mas gosto mesmo é de futebol”, disse.
Tão nova e já vitoriosa, ela revela que os pais morrem de orgulho e contam para todos os amigos da sua recente trajetória no futebol. “Eles ficam felizes, contam para todo mundo. Quando ganhei a Go Cup, minha mãe falou pra todos os amigos. Eu fico com um pouco de vergonha (risos), disse ela, que tem a multicampeã Marta como referência no mundo da bola.