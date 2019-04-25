Menina brilha entre os garotos de time sub-9 e é campeã em Goiás

Liz Rhem joga no time sub-9 do Grêmio Factory Players Crédito: Acervo pessoal

Dentre as 13 crianças do time sub-9 do Grêmio Factory Players, uma em especial chama a atenção. A pequena Liz Rhem é a única menina. Preconceito? Vergonha? Inferioridade diante dos meninos? Nada disso.

Apesar dos poucos 9 anos, a zagueira mostrou que tem habilidade, personalidade e, principalmente, o respeito dos companheiros de equipe. O resultado disso é que ela sagrou-se campeã da Série Prata da Go Cup, em Goiânia. O maior torneio de futebol infantil da América Latina reuniu mais de quatro mil crianças.

Liz chegou por acaso na Grêmio Factory Players, no ano passado. O irmão dela, que é goleiro, ingressou na escolinha, até que ela decidiu que também queria jogar futebol, mesmo que fosse em meio aos meninos. O pai, Luciano Rhem, não se surpreendeu com a decisão da filha, que sempre gostou de brincar de bola com os amigos em um campinho.

Liz Rhem joga no time sub-9 do Grêmio Factory Players Crédito: Acervo pessoal

“Ela convivia com esse universo, em tese, masculino, mas sempre de forma muito lúdica. Aí ela se posicionou e quis seguir como atleta de rendimento. É um projeto dela, eu naturalmente apoio, supervisiono. Enquanto ela estiver motivada, alegre e aprendendo a conviver com frustrações das perdas – que são naturais –, eu vou estar do lado dela”, disse o pai, que enquanto dava entrevista, se preparava para levar a filha para uma competição de futsal.

Pai de menina, bastante superprotetor, Luciano viu que Liz foi muito bem recebida na escolinha pelos coleguinhas de equipe. E muito mais do que o acolhimento, o papai notou que os treinos serviram para que ela evoluísse na parte técnica e tática. A “zagueirinha” conta como é o clima no time.

“Não muda quase nada, eles me tratam muito bem. No início eu fiquei com um pouco de vergonha, mas agora é muito legal. Eu aprendo muito com eles. Todas as minhas amigas jogam vôlei, queimada, eu até jogo com elas, mas gosto mesmo é de futebol”, disse.

Liz e os meninos do Factory Players Crédito: Divulgação

Tão nova e já vitoriosa, ela revela que os pais morrem de orgulho e contam para todos os amigos da sua recente trajetória no futebol. “Eles ficam felizes, contam para todo mundo. Quando ganhei a Go Cup, minha mãe falou pra todos os amigos. Eu fico com um pouco de vergonha (risos), disse ela, que tem a multicampeã Marta como referência no mundo da bola.