Menin diz que Galo já recebeu R$ 400 milhões em aportes e reforça posição de empréstimos sem juros

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O Atlético-MG vai expor publicamente sua situação financeira nos próximos dias, mais precisamente em 10, no evento, o "Galo Business Day", para demonstrar o que é real, mito, e como a instituição irá solucionar o problema.

A dívida do alvinegro já passou de R$ 1 bilhão e tem contado com a ajuda de parceiros comerciais, os “mecenas”, como Rubens Menin, dono da MRV, para ter fluxo de caixa que permitem investimentos milionários como Hulk e Nacho Fernández. Menin revelou ao GE que o Galo já recebeu R$ 400 milhões em ajuda financeira para custear várias situações do clube como contratações. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Rubens Menin falou da relação dos parceiros do clube, os "4 R's" (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães) no dia a dia do Atlético. - Nós todos, juntos, colocamos aproximadamente R$ 400 milhões. Queremos receber quando for possível. Está no planejamento. Isso é sem juros. Uma dívida de R$ 400 milhões custaria aproximadamente R$ 50 milhões por ano (em condições normais de juros). Mas não tem juros, o que é muito bom ao Atlético - disse Rubens Menin.