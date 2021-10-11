Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mendy tem pedido de fiança negado e continuará em prisão preventiva até julgamento
futebol

Mendy tem pedido de fiança negado e continuará em prisão preventiva até julgamento

Jogador do Manchester City é investigado por estupro e abuso sexual e está detido desde o fim de agosto. Julgamento será em janeiro de 2022 junto com outro homem coacusado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 14:50

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 14:50

Crédito: AFP
Preso há um mês e meio acusado de estupro e abuso sexual, o lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, teve um pedido de fiança negado nesta segunda-feira. Desta forma, o francês seguirá em prisão preventiva até janeiro de 2022, quando irá a julgamento.A imprensa britânica não foi autorizada a acompanhar a audiência com o juiz Patrick Thompson, mas um oficial do Tribunal Crown de Chester informou o resultado negativo ao pedido da defesa do atleta. Acusado junto com Mendy, Louis Saha Matturie, de 40 anos, também segue detido.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Segundo informações da polícia do Reino Unido, em agosto, quando o jogador foi preso, Mendy tem quatro denúncias de estupro e uma de assédio de três vítimas de mais de 16 anos. Os crimes teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021.
Desde 2017 no Manchester City, Benjamin Mendy coleciona outras polêmicas fora de campo. Na virada do ano passado para 2021, o jogador foi acusado de dar uma festa com várias modelos, desrespeitando protocolos da Covid-19.
+ “Clube mais rico do mundo”: saiba o tamanho da fortuna do novo dono do Newcastle e os jogadores que entraram na mira do clube
Ao todo, o lateral-esquerdo de 27 anos tem 75 partidas disputadas pelo clube inglês, com dois gols marcados e 12 assistências. Na atual temporada, o ala entrou em campo duas vezes antes de ser preso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados