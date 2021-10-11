Mendy tem pedido de fiança negado e continuará em prisão preventiva até julgamento

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Preso há um mês e meio acusado de estupro e abuso sexual, o lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, teve um pedido de fiança negado nesta segunda-feira. Desta forma, o francês seguirá em prisão preventiva até janeiro de 2022, quando irá a julgamento.A imprensa britânica não foi autorizada a acompanhar a audiência com o juiz Patrick Thompson, mas um oficial do Tribunal Crown de Chester informou o resultado negativo ao pedido da defesa do atleta. Acusado junto com Mendy, Louis Saha Matturie, de 40 anos, também segue detido.

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Segundo informações da polícia do Reino Unido, em agosto, quando o jogador foi preso, Mendy tem quatro denúncias de estupro e uma de assédio de três vítimas de mais de 16 anos. Os crimes teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021.

Desde 2017 no Manchester City, Benjamin Mendy coleciona outras polêmicas fora de campo. Na virada do ano passado para 2021, o jogador foi acusado de dar uma festa com várias modelos, desrespeitando protocolos da Covid-19.

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