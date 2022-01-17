Mendy supera Donnarumma e leva o prêmio de melhor goleiro do mundo pela Fifa

Arqueiro do Chelsea, o senegalês Édouard Mendy foi eleito o melhor goleiro do mundo na premiação Fifa The Best, realizada nesta segunda-feira. O evento aconteceu sem a presença de público na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, por conta das restrições da Covid-19.
Mendy venceu a disputa com Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, e Manuel Neuer, do Bayern de Munique. O italiano, inclusive, era o favorito a vencer o prêmio, uma vez que foi eleito o melhor goleiro do mundo pela France Football, na entrega da Bola de Ouro, e também o melhor jogador da Eurocopa.
Atualmente a serviço da seleção de Senegal, que disputa a Copa Africana de Nações, o goleiro não participou da cerimônia, que teve a presença de Peter Schmeichel. O dinamarquês foi quem anunciou o prêmio de Mendy.
Mendy chegou ao Chelsea na temporada passada e rapidamente conquistou a titularidade, no lugar de Kepa Arrizabalaga. O arqueiro foi peça importante na conquista da Champions League, ficando nove jogos sem ser vazado no torneio de clubes.