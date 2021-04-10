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futebol

Mendes sai na 'bronca' por gol anulado do Grêmio

Substituto de Renato Gaúcho, Alexandre Mendes ficou irritado com o gol anulado de Ferreira e que poderia ter mudado a história do jogo...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 10:55

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 10:55
Crédito: Nathalia Aguilar / AFP / POOL
O sinal de alerta está ligado dentro do Grêmio. Em Assunção, o Tricolor até abriu vantagem diante do Independiente Del Valle, mas não suportou a pressão na etapa final e levou a virada.
+ Sorteio dos grupos da Libertadores rende memes na web; Corinthians e Flu foram os principais alvos
No pós-jogo, Alexandre Mendes, que substituiu Renato Gaúcho, reclamou do gol anulado de Ferreira, que impediu o Grêmio de sair com um resultado melhor.
‘Já tínhamos uma vantagem de 1 a 0 e conseguimos ampliar com um gol legítimo. A anulação trouxe falta de tranquilidade para a nossa equipe’, protestou.
+ Solskjaer comenta futuro de Cavani no United, Mano Menezes em novo clube… Veja o Dia do Mercado
Agora, com o revés por 2 a 1, o Tricolor precisa de um triunfo simples na Arena para chegar a fase de grupos da Libertadores.

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