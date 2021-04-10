Mendes sai na 'bronca' por gol anulado do Grêmio

Crédito: Nathalia Aguilar / AFP / POOL

O sinal de alerta está ligado dentro do Grêmio. Em Assunção, o Tricolor até abriu vantagem diante do Independiente Del Valle, mas não suportou a pressão na etapa final e levou a virada.

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No pós-jogo, Alexandre Mendes, que substituiu Renato Gaúcho, reclamou do gol anulado de Ferreira, que impediu o Grêmio de sair com um resultado melhor.

‘Já tínhamos uma vantagem de 1 a 0 e conseguimos ampliar com um gol legítimo. A anulação trouxe falta de tranquilidade para a nossa equipe’, protestou.

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