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Memphis Depay não esconde desejo de jogar pelo Barcelona

Em entrevista após o amistoso entre Holanda e Espanha, atacante diz que não está pensando em uma possível transferência e que busca se tornar um jogador melhor...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 08:58

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 08:58
Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / POOL / AFP
Memphis Depay não esconde o desejo de ser jogador do Barcelona em um futuro próximo. Em declarações após o amistoso entre Holanda e Espanha, o atacante afirmou estar pensando no presente e que busca se tornar um jogador melhor, mas elogiou a equipe catalã e os atletas que vestem a camisa blaugrana.
- Sobre o Barça, não sei. O mercado não está aberto. Não tenho isso na cabeça. Trato de dar o meu melhor, de fazer boas atuações para me tornar um atleta melhor. Há muita especulação. Quem não gostaria de jogar ali (no Barcelona)? É um dos melhores times do mundo. Todos gostariam, mas não estou pensando nisso.Depay é um dos principais nomes desejados por Ronald Koeman e o jogador termina seu contrato com o Lyon ao final da temporada. O clube francês pode negociá-lo na janela de transferências de janeiro ou perdê-lo de graça ao término da campanha. Os culés gostariam de contar com um novo nove o quanto antes.

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