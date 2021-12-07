Membro da Associação Uruguaia pretende definir acerto de Marcelo Gallardo até a próxima semana

Jorge Casales, membro do Conselho Executivo da Associação Uruguaia de Futebol, admitiu que Marcelo Gallardo é a primeira opção para assumir a Celeste. Em entrevista à "Sport 890", o integrante disse que espera definir a situação com o técnico do River Plate até o fim da próxima semana.- Gallardo não está descartado. Nossos interlocutores nos passaram que ele ainda não definiu o futuro. Estamos esperando uma reunião com. Ele é a opção número um, mas temos que definir o quanto antes. Não podemos esperar mais do que a próxima semana para definir.