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futebol

Melhora em clássicos e gols: as missões de Calleri no São Paulo

Atacante argentino chega ao Tricolor buscando melhorar números dos últimos anos e levar a melhor contra os rivais, feito que não conseguiu na sua primeira passagem pelo clube...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 06:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo deve receber o atacante Jonathan Calleri nesta quinta-feira, já que o jogador desembarcará em solo brasileiro para começar a fazer parte do elenco de Hernán Crespo. E ele vem com algumas missões para completar na equipe do Tricolor. A primeira é melhorar os seus números dos últimos anos na carreira, que foram feitos na Europa. Desde 2016 no Velho Continente, Calleri jogou em cinco clubes diferentes, sendo um na Inglaterra (West Ham) e quatro na Espanha (Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna).
Juntando essas passagens, Calleri atuou em 157 partidas, com 33 gols – média de 0,21 por jogo. Para se ter uma ideia, na sua primeira passagem pelo São Paulo, ele fez 16 gols em 31 partidas, o que dá uma média de 0,51 por partida (veja mais detalhes ao fim da matéria).
Gabriel Neves é mais um! Relembre os uruguaios da história do São Paulo
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém disso, o retrospecto de Calleri em clássicos pelo São Paulo não é bom. Em 2016, o argentino participou de quatro jogos contra Corinthians, Palmeiras e Santos, com três derrotas e um empate. Sendo assim, ele não conseguiu vencer nenhum rival do Tricolor. Além disso, o argentino passou em branco em todos esses jogos.
Calleri também terá a missão de melhorar os números do ataque do São Paulo, que é o 13º melhor do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 gols em 18 partidas, uma média de 0,8 gols por jogo.
OS NÚMEROS DE GOLS DE CALLERI NA EUROPA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS​West Ham (ING): 19 jogos - um golLas Palmas (ESP): 41 jogos - 12 gols Alavés (ESP): 36 jogos - nove golsEspanyol (ESP): 34 jogos - cinco golsOsasuna (ESP): 27 jogos - seis golsTotal: 157 jogos - 33 gols
CALLERI EM CLÁSSICOS PELO SÃO PAULO ​14/02/2016 - Corinthians 2 x 0 São Paulo - Campeonato Paulista​13/03/2016 - São Paulo 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Paulista 27/03/2016 - Santos 1 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista26/06/2016 - Santos 3 x 0 São Paulo - Campeonato BrasileiroQuatro jogos, nenhum gol marcado

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