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Melhor zagueiro da Segunda Liga de Portugal, Hugo Gomes é contratado pelo Rio Ave até 2023

Hugo Gomes, que foi campeão com o Estoril na última temporada é o novo reforço dos Vilacondenses...
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Publicado em 

13 jul 2021 às 15:10

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 15:10

Crédito: Divulgação/Rio Ave
O Rio Ave anunciou nesta terça-feira (13), por duas temporadas, a contratação do zagueiro Hugo Gomes, que possui passagens pelo São Paulo, Atlético-GO, Mallorca, Granada, Famalicão, Varzim e Estoril Praia, clube onde foi campeão e melhor defensor da Segunda Liga na última temporada.
Veja a tabela do EspanholHugo chamou a atenção de diversos clubes ao redor do mundo após as boas atuações com a camisa do Estoril Praia, que foi o time que menos perdeu e com a segunda melhor defesa. Equipes do Brasil, Turquia, Coreia e Portugal se interessaram pelo atleta, mas o projeto do Rio Ave brilhou os olhos do zagueiro.
- Estou muito feliz por ter chegado ao Rio Ave. É um clube de expressão, com muita tradição e bastante conhecido em Portugal. O que eu tento trazer para a equipe nessa minha chegada é a experiência de quem já conquistou o acesso duas vezes e que pode agregar bastante ao grupo - comentou o zagueiro.
O zagueiro também reforçou um diferencial que ele tem, que é a habilidade de marcar gols. Na última temporada foram seis, o colocando em um certo momento como o zagueiro brasileiro com mais gols na Europa.
- Minha melhor habilidade é a marcação, que é o principal dever de um zagueiro, mas eu também gosto de marcar presença lá na frente, o que acaba sendo um diferencial no meu estilo de jogo. Poder ajudar a equipe tanto defensivamente quanto ofensivamente é sempre bom - concluiu o novo reforço do Rio Ave.

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