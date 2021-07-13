Melhor zagueiro da Segunda Liga de Portugal, Hugo Gomes é contratado pelo Rio Ave até 2023

Crédito: Divulgação/Rio Ave

O Rio Ave anunciou nesta terça-feira (13), por duas temporadas, a contratação do zagueiro Hugo Gomes, que possui passagens pelo São Paulo, Atlético-GO, Mallorca, Granada, Famalicão, Varzim e Estoril Praia, clube onde foi campeão e melhor defensor da Segunda Liga na última temporada.

Veja a tabela do EspanholHugo chamou a atenção de diversos clubes ao redor do mundo após as boas atuações com a camisa do Estoril Praia, que foi o time que menos perdeu e com a segunda melhor defesa. Equipes do Brasil, Turquia, Coreia e Portugal se interessaram pelo atleta, mas o projeto do Rio Ave brilhou os olhos do zagueiro.

- Estou muito feliz por ter chegado ao Rio Ave. É um clube de expressão, com muita tradição e bastante conhecido em Portugal. O que eu tento trazer para a equipe nessa minha chegada é a experiência de quem já conquistou o acesso duas vezes e que pode agregar bastante ao grupo - comentou o zagueiro.

O zagueiro também reforçou um diferencial que ele tem, que é a habilidade de marcar gols. Na última temporada foram seis, o colocando em um certo momento como o zagueiro brasileiro com mais gols na Europa.