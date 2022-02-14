Melhor Sporting do século busca milagre diante do Manchester City

O melhor Sporting do século XXI encara o Manchester City, nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Champions League. O atual campeão da Primeira Liga, bicampeão da Taça da Liga e vencedor da Supertaça de Portugal espera um milagre diante do líder da Premier League.PAPEL CHAVE DO TREINADOR​Há alguns anos, comentar sobre o Campeonato Português era reduzir um debate em apenas duas partes: uma sobre o Porto e outra sobre o Benfica. As discussões eram até compreensíveis, uma vez que as Águias são as maiores campeões nacionais, com 37 títulos, enquanto os Dragões aparecem em segundo lugar, com 29 troféus.

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No entanto, a chegada de Rúben Amorim ao Sporting no dia cinco de março de 2020 foi um ponto de virada na história dos Leões. O comandante chegou para encerrar uma temporada que estava comprometida, mas que nas mãos do jovem de 37 anos terminou com sete vitórias em 11 partidas, embora tenha sofrido duas derrotas para os dois maiores clubes de Portugal.

E em 2020/2021, Amorim colocou o clube do José Alvalade em outro patamar. A partir da 6ª rodada da Primeira Liga, o Sporting assumiu a liderança e de lá não saiu mais até sagrar-se campeão na 32ª rodada. Durante toda a trajetória, os Leões sofreram apenas uma derrota para o Benfica, mas justamente no duelo após a conquista antecipada do título.

PAPA-TÍTULOS​Embora tenha decepcionado na última Taça de Portugal, tendo caído nas oitavas de final diante do Marítimo, o Sporting não conquistou apenas o Campeonato Português. O clube de Lisboa também venceu a Taça da Liga diante do Braga, de Carlos Carvajal.

Já na atual temporada, os Leões não cansaram de devorar os rivais. O Braga, que conquistou a Taça de Portugal, foi vítima da equipe alviverde na Supertaça de Portugal. E na decisão da Taça da Liga, disputada no último dia 29 de janeiro, o Sporting ergueu mais um troféu, desta vez diante do Benfica.

Neste momento, o clube disputa com o Porto o título do Campeonato Português, embora esteja seis pontos atrás dos Dragões. Já na Taça de Portugal, Rúben Amorim colocou seu clube na semifinal, onde disputa em duelos de ida e volta contra o atual líder da Primeira Liga uma vaga na final.

CRESCEU NOS CLÁSSICOSAlém dos títulos, o Sporting vem jogando como o grande clube que é em Portugal. A equipe do Alvalade deixou de ser saco de pancada de Benfica e Porto nas últimas duas temporadas e conseguiu se sobressair diante dos maiores do país.

Em quatro partidas disputadas contra as Águias, os Leões conquistaram três vitórias e sofreu apenas uma derrota. Já contra os Dragões, o confronto mostra mais equilíbrio, embora o time de Lisboa esteja invicto com uma vitória e quatro empates nos últimos cinco jogos disputados.

Ainda assim, o Sporting é tratado como zebra pelas casas de apostas. O Manchester City, atual campeão e líder da Premier League e vice-campeão da Champions League, com Pep Guardiola e companhia, é o grande favorito. Mas milagres acontecem e nada é descartável no futebol.