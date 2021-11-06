Melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Finlandês, Murilo Henrique é anunciado pelo atual campeão do país

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Após se despedir do SJK, da Finlândia, o lateral-esquerdo Murilo Henrique acertou com o HJK nesta sexta-feira (05). Eleito o melhor jogador da posição na última edição do Campeonato, o capixaba assinou contrato de dois anos com o atual campeão nacional, que é considerada a principal equipe do país.- É uma honra para mim poder defender o atual campeão finlandês. Com certeza, chegar até aqui foi fruto de muito trabalho. A temporada passada foi a melhor de minha carreira e isso me trouxe grandes resultados, como esta oportunidade de defender o HJK, que numa analogia é como se fosse o Flamengo da Finlândia. Agora é trabalhar, pois não está nada ganho. Como um clube campeão, a equipe possui grandes nomes e, como estou chegando agora, terei de trabalhar firme para conquistar o meu espaço dentro do time.

O prêmio de melhor lateral-esquerdo do Campeonato Finlandês não veio à toa. Durante os 27 jogos que disputou na última temporada, o defensor obteve destaque no apoio ao ataque e registrou um gol e nove assistências. Assim, foi um dos principais nomes na campanha de terceiro lugar do SJK na competição.

Com o título conquistado, o HJK garantiu vaga à Champions League da próxima temporada. Esta será a primeira competição continental disputada por Murilo Henrique na Europa.