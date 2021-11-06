Melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Finlandês, Murilo Henrique é anunciado pelo atual campeão do país

Após se despedir do SJK, da Finlândia, o lateral-esquerdo Murilo Henrique acertou com o HJK nesta sexta-feira (05). Eleito o melhor jogador da posição na última edição do Campeonato, o capixaba assinou contrato de dois anos com o atual campeão nacional, que é considerada a principal equipe do país.- É uma honra para mim poder defender o atual campeão finlandês. Com certeza, chegar até aqui foi fruto de muito trabalho. A temporada passada foi a melhor de minha carreira e isso me trouxe grandes resultados, como esta oportunidade de defender o HJK, que numa analogia é como se fosse o Flamengo da Finlândia. Agora é trabalhar, pois não está nada ganho. Como um clube campeão, a equipe possui grandes nomes e, como estou chegando agora, terei de trabalhar firme para conquistar o meu espaço dentro do time.
O prêmio de melhor lateral-esquerdo do Campeonato Finlandês não veio à toa. Durante os 27 jogos que disputou na última temporada, o defensor obteve destaque no apoio ao ataque e registrou um gol e nove assistências. Assim, foi um dos principais nomes na campanha de terceiro lugar do SJK na competição.
Com o título conquistado, o HJK garantiu vaga à Champions League da próxima temporada. Esta será a primeira competição continental disputada por Murilo Henrique na Europa.
- Ter sido premiado como o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Finlandês foi muito gratificante. Saí muito cedo do Brasil e tive de construir toda a minha base aqui na Europa. Além de tudo isso, vou ter a oportunidade de jogar uma Champions League pela primeira vez. Com certeza, é um sonho de menino que está se realizando. Vou trabalhar muito para conseguir escrever minha história dentro do HJK - afirmou o lateral-esquerdo pelo prêmio recebido.Apesar de ter começado a carreira no Sub-17 do São Francisco do Conde em 2012, Murilo Henrique se profissionalizou em Portugal, defendendo a equipe B do Varzim, em 2014. Após o processo de profissionalização, retornou ao Brasil para defender Linhares e Rio Branco (AC), entre 2015 e 2016. No mesmo ano, retornou à Europa para atuar no Areas, da Espanha. Antes de chegar ao SJK, defendeu Rio Ave B, de Portugal, e Ourense, equipe também castelhana, entre 2016 e 2019. No SJK, jogou durante duas temporadas.