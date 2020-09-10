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Melhor lateral da MLS is Back, brasileiro Ruan exalta prêmio e dedica ao grupo do Orlando City

O jogador foi titular nas sete partidas do time na disputa, chegou com o Orlando City na final e ficou com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Portland Timbers...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 19:21
Crédito: Divulgação/Orlando City
O lateral-direito Ruan foi premiado como o melhor atleta em sua posição no torneio MLS is Back, disputado nesta temporada nos Estados Unidos. O jogador, que foi titular nas sete partidas do time na disputa, chegou com o Orlando City na final da competição e ficou com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Portland Timbers por 2 a 1.
Em seu segundo ano no clube, Ruan comemorou seu momento individual no país e dedicou prêmio ao grupo da equipe da Flórida.
- Muito feliz por esse reconhecimento, por ter feito o meu melhor dentro de campo junto com meus companheiros. Sem dúvidas é um prêmio que significa muito para mim. Claro que queríamos o título, ficamos perto da conquista, mas toda a equipe está de parabéns pelo torneio e esse prêmio é deles também. Dedico a cada um dos meus companheiros e comissão técnica que me ajudaram a conquistar - disse o atleta.
Agora, o Orlando City busca vaga para os playoffs da Major League Soccer. O time é o quarto colocado na conferência leste, com 16 pontos e encara o Inter Miami neste sábado, às 20h30. E Ruan está confiante para buscar nova vitória.
- Estamos em uma caminhada boa e nosso primeiro objetivo é classificar para os playoffs da MLS. Agora temos um jogo importante e muito difícil contra o Inter Miami, e sabemos a importância de conquistar os três pontos. Então estamos nos preparando bem para essa partida para que possamos sair com a vitória - encerrou.

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