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futebol

Melhor jogador da Bundesliga, Lewandowski comemora marcas

Atacante alemão foi o principal jogador do Bayern de Munique em temporada fantástica...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 20:57

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 20:57

Crédito: SVEN HOPPE / POOL / AFP
Com o fim da temporada na Alemanha, o Bayern de Munique novamente dominou o país. O clube conquistou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha e teve em Robert Lewandowski o seu principal nome. O polonês, eleito o melhor jogador da Bundesliga, marcou 34 gols em 31 partidas.
- Estou muito feliz, esse prêmio significa muito para mim e estou muito orgulhoso com essa conquista. A pressão é sempre muito grande para que eu jogue bem. Estou há 10 anos na Bundesliga e sempre marcando gols, as pessoas estão acostumadas com isso. Mas eu sei que sempre preciso estar fazendo coisas novas, espetaculares - disse Lewa.
Aos 31 anos, a boa fase de Lewandowski já dura aproximadamente uma década. Marcando muitos gols e sendo artilheiro desde a época de Borussia Dortmund, o camisa 9 falou qual a receita para se manter sempre em alto nível.
- O segredo é sempre melhorar, ser o melhor e ainda sim melhorar. Não importa quantos gols e títulos eu já conquistei, sempre quero ser um melhor jogador, ser mais artilheiro, fazer mais gols. Tento fazer meu melhor.
O jogador, no entanto, ressaltou que mais importante que marcar gols é o Bayern de Munique conquistar títulos.
- Gols são apenas uma parte do futebol. O mais importante é que o time conquiste o título no fim. Se eu faço gols e o time é campeão, esse é o cenário perfeito para mim - concluiu.

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