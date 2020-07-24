Melhor goleiro do Carioca, Douglas Borges admite sondagens

Crédito: Volta Redonda/Divulgação

A seleção do Campeonato Carioca foi divulgada pela FERJ na última semana e apenas dois atletas não eram dos clubes grandes: o lateral-esquerdo Jean Victor e o goleiro Douglas Borges. Este último foi fundamental para que a equipe chegasse na semifinal da Taça Guanabara e Taça Rio. O camisa 1 do Voltaço sofreu apenas 11 gols em 13 jogos, e nenhum no Raulino de Oliveira. Douglas comentou sobre a premiação e o momento que vive.

- É uma sensação incrível, fiquei muito feliz. Passa um filme na cabeça. Você lembrar de todas as dificuldades que passou até chegar um momento tão bacana como esse. Logo que acabou o campeonato, não esperava tanto, mas depois os amigos começaram a falar que estava sendo cotado pra ser o melhor goleiro, comecei a acreditar (risos) - afirmou.

Com bastante visibilidade, o goleiro foi discreto, mas confirmou que já recebeu sondagens de outros clubes e também comentou sobre a partida contra o Flamengo.