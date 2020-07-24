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futebol

Melhor goleiro do Carioca, Douglas Borges admite sondagens

Arqueiro do Volta Redonda se destacou no Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 03:26

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 03:26

Crédito: Volta Redonda/Divulgação
A seleção do Campeonato Carioca foi divulgada pela FERJ na última semana e apenas dois atletas não eram dos clubes grandes: o lateral-esquerdo Jean Victor e o goleiro Douglas Borges. Este último foi fundamental para que a equipe chegasse na semifinal da Taça Guanabara e Taça Rio. O camisa 1 do Voltaço sofreu apenas 11 gols em 13 jogos, e nenhum no Raulino de Oliveira. Douglas comentou sobre a premiação e o momento que vive.
- É uma sensação incrível, fiquei muito feliz. Passa um filme na cabeça. Você lembrar de todas as dificuldades que passou até chegar um momento tão bacana como esse. Logo que acabou o campeonato, não esperava tanto, mas depois os amigos começaram a falar que estava sendo cotado pra ser o melhor goleiro, comecei a acreditar (risos) - afirmou.
Com bastante visibilidade, o goleiro foi discreto, mas confirmou que já recebeu sondagens de outros clubes e também comentou sobre a partida contra o Flamengo.
- Muitas sondagens no momento, meu empresário está resolvendo isso da melhor forma possível. Sobre o jogo contra o Fla, fico feliz de ter atuado bem contra a melhor equipe da América no momento. A proporção de um jogo contra eles é muito grande, fiquei assustado por tanta mensagem que recebi depois do jogo - concluiu.

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