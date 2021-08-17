Melhor estrangeiro da UAE League na última temporada, João Pedro traça expectativas com o Al Wahda

Crédito: Divulgação/Arabian Gulf League

O atacante João Pedro, que foi eleito o melhor jogador estrangeiro da temporada 2020/21 da UAE League vestirá a camisa do Al Wahda pela primeira vez na próxima quinta-feira (12) em um duelo fora de casa contra o Al Urooba, válido pela estreia do campeonato nacional dos Emirados Árabes.

Veja a tabela da Champions LeaguePela UAE League, João Pedro marcou dezoito gols em 24 jogos com a camisa do Baniyas na última temporada, o que resultou em uma média incrível de quase um gol por partida. Além disso, o atacante foi fundamental para a classificação da equipe para a Champions League da Ásia, fato que não acontecia desde 2013.

- A última temporada foi excelente, estou vivendo um grande momento desde que cheguei aqui nos Emirados e não quero deixar a peteca cair. O Al Wahda é um clube de grande tradição e estou me dedicando muito para fazer um campeonato melhor do que o do ano passado - comentou o artilheiro.

O Al Wahda é o quinto maior campeão da UAE League, totalizando quatro títulos e cinco vice-campeonatos. Com a adição de João Pedro no elenco, o clube emiradense busca quebrar esse jejum de títulos que perdura desde 2010.