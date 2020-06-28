Melhor em campo, Wendel elogia companheiros por virada do Sporting

Crédito: Wendel vem se destacando no Sporting - Divulgação

Eleito melhor jogador em campo na vitória de 3 a 1 do Sporting sobre o Belenenses, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Português, o volante Wendel destacou a capacidade de reação da equipe depois de sair atrás no placar logo no início da partida. O brasileiro colaborou com uma assistência e foi peça fundamental no meio campo do leões.

- Agradeço a todos os companheiros por esse prêmio de melhor em campo, não se conquista nada sozinho. Conseguimos reagir e buscamos um resultado importante para manter o terceiro lugar. Foi a terceira vitória nesses três jogos desde o meu retorno, tive menos tempo de trabalho que meus companheiros, mas já me sinto bem em campo. O objetivo é terminar a temporada jogando e jogando bem – disse Wendel, escolhido o craque da partida pela organização da competição.