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futebol

Melhor em campo, Wendel elogia companheiros por virada do Sporting

Brasileiro foi eleito o melhor em campo na vitória de 3 a 1 do Sporting sobre o Belenenses...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 22:50

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 22:50
Crédito: Wendel vem se destacando no Sporting - Divulgação
Eleito melhor jogador em campo na vitória de 3 a 1 do Sporting sobre o Belenenses, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Português, o volante Wendel destacou a capacidade de reação da equipe depois de sair atrás no placar logo no início da partida. O brasileiro colaborou com uma assistência e foi peça fundamental no meio campo do leões.
- Agradeço a todos os companheiros por esse prêmio de melhor em campo, não se conquista nada sozinho. Conseguimos reagir e buscamos um resultado importante para manter o terceiro lugar. Foi a terceira vitória nesses três jogos desde o meu retorno, tive menos tempo de trabalho que meus companheiros, mas já me sinto bem em campo. O objetivo é terminar a temporada jogando e jogando bem – disse Wendel, escolhido o craque da partida pela organização da competição.
O volante brasileiro desfalcou o Sporting na partida de retorno do Campeonato Português, por conta de dores no joelho, desde então foi titular nas três partidas seguintes. O Sporting ocupa o terceiro lugar com 52 pontos, dois a mais que o Braga, mas distante dos líderes Porto e Benfica. E MAIS:

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