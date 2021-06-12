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Melhor em campo, Lukaku elogia primeiro tempo, mas diz que Bélgica deixou a desejar na etapa final

Camisa 9 marcou dois gols e dedicou vitória ao amigo Christian Eriksen, companheiro de Inter de Milão, que passou mal na derrota da Dinamarca para a Finlândia...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 20:04

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 20:04

Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
Autor de dois gols na vitória da Bélgica sobre a Rússia, na estreia da Eurocopa neste sábado, o atacante Romelu Lukaku elogiou a atuação dos Diabos Vermelhos na etapa inicial. No entanto, para o camisa, sua equipe deixou a desejar nos 45 minutos finais, e isso terá de ser revisto para a sequência.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- A nossa exibição na primeira parte foi ótima. Criamos oportunidades, mas fomos um pouco desleixados na segunda parte. Cometemos erros e teremos de trabalhar nisso se quisermos ir longe neste torneio. É bom começar o torneio desta forma. É importante classificar-se no grupo e é um bom começo - disse o atacante após a partida.
Eleito o melhor em campo, Lukaku também falou sobre o mal súbito que o meia Christian Eriksen teve durante a derrota da Dinamarca para a Finlândia. Os dois são companheiros na Inter de Milão. Na comemoração de seu primeiro gol, o camisa 9 foi à câmera e disse "Chris, eu te amo".

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