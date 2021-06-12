Melhor em campo, Lukaku elogia primeiro tempo, mas diz que Bélgica deixou a desejar na etapa final

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Autor de dois gols na vitória da Bélgica sobre a Rússia, na estreia da Eurocopa neste sábado, o atacante Romelu Lukaku elogiou a atuação dos Diabos Vermelhos na etapa inicial. No entanto, para o camisa, sua equipe deixou a desejar nos 45 minutos finais, e isso terá de ser revisto para a sequência.

+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- A nossa exibição na primeira parte foi ótima. Criamos oportunidades, mas fomos um pouco desleixados na segunda parte. Cometemos erros e teremos de trabalhar nisso se quisermos ir longe neste torneio. É bom começar o torneio desta forma. É importante classificar-se no grupo e é um bom começo - disse o atacante após a partida.