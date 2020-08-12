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Melhor em campo contra a Atalanta, Neymar comemora classificação: 'Vamos disputar o título'

Brasileiro foi muito participativo desde os primeiros minutos do jogo, deu a assistência para o gol de empate e começou a jogada do gol da virada do PSG...
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Publicado em 

12 ago 2020 às 18:31

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:31

Crédito: DAVID RAMOS / AFP
O Paris Saint-Germain está de volta à semifinal da Liga dos Campeões depois de 25 anos. E o clube francês contou com um Neymar inspirado, que participou dos dois gols da virada, para garantir a vaga entre os quatro melhores da Europa. Após o jogo, o camisa 10 comemorou a vaga na saída do gramado.
- Grande noite. Foi muito difícil. A Atalanta é uma grande equipe, equipe muito agressiva, tiveram algumas chances de gol. Estou muito feliz. Fiquei feliz de participar dos gols. Agora é descansar para o próximo desafio - disse Neymar.
Perguntado se em algum momento chegou a desacreditar da classificação do PSG, o brasileiro foi enfático e disse sempre acreditou que os parisienses poderiam conquistar a vaga.
- Não, nunca. O futebol é muito rápido, as coisas podem virar rapidamente. Tenho na minha cabeça que nós vamos chegar na final. Vamos disputar o título. Temos mais um passo que vai ser muito complicado. Vamos juntar nossas forças para fazer uma grande partida e ir para a final.
Neymar disse que a vontade de todos no PSG é de conquistar o título da Champions e que esse sempre foi o objetivo desde o início da temporada.
- A vontade que temos de vencer já era de antes desse jogo, e agora ainda mais. Sabemos que demos mais um passo. Agora falta um para a final. Vamos respeitar o adversário e tentar conquistar o objetivo - concluiu.

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