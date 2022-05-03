'Melhor eles saírem irritados do que a gente', diz Luciano, após a vitória do São Paulo sobre o Santos

Luciano foi o autor do gol que garantiu a vitória do São Paulo no clássico contra o Santos no Morumbi, por 2 a 1, pelo Brasileirão. O lance que originou o pênalti, convertido pelo atacante, causou polêmica no final do confronto. O são-paulino, no entanto, ignorou as reclamações do time rival e celebrou os três pontos conquistados em casa.
- Jogo muito difícil. Melhor eles saírem irritados, e a gente ganhar, do que a gente sair irritado, né? Graças a Deus pelos três pontos, esse jogo era muito importante, precisava voltar a vencer no Brasileiro, que é muito difícil, ano passado a gente teve experiência muito ruim - falou Luciano, após o clássico.
- Esse ano a gente está tentando aprender com os erros. Por isso, de desabar de alguns jogadores, jogo muito difícil. Deixa o Santos reclamar e a gente comemorar a vitória -afirmou o atacante são paulino.Luciano ouviu a torcida pedia sua entrada no confronto e, apesar de não ser titular absoluto, tem feito boas atuações. O atacante disse que o elenco tricolor tem bastante qualidade e que precisa esperar por sua oportunidade e ficar concentrado.
- Falei muito com o Muricy (coordenador de futebol), preciso esquecer a arbitragem e concentrar mais nos jogos. Tem que esperar momento certo pra voltar a jogar, tive muitas lesões também. Estamos tendo cuidado pra não machucar mais - completou Luciano.
Com a vitória, o time comandado por Rogério Ceni chegou a sete pontos e saltou para a quinta posição na tabela de classificação, enquanto o Peixe, com a mesma pontuação, perdeu a liderança e foi para o sexto lugar.