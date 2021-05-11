Melhor do turno e equipe com menos derrotas na Liga: Ittihad de Carille ainda sonha com título

Crédito: Carille faz bom trabalho na Arábia Saudita (Divulgação / Saudi Pro League

Contratado no início de 2020 com a missão de salvar o Al-Ittihad do rebaixamento na última temporada, Fabio Carille fez mais do que o objetivo principal. Em sua segunda temporada à frente do clube saudita, ele vem colecionando marcas, se aproxima da vaga na AFC Champions League e ainda sonha com o título da Liga.O Al-Ittihad, que hoje tem 46 pontos, cinco abaixo do líder Al-Hilal, ocupa a terceira colocação na competição. No entanto, o time de Carille é o melhor do segundo turno, com 21 pontos conquistados, empatado também com o Hilal. No critério de desempate, porém, que é o confronto direto, o Ittihad ficaria à frente.

- Feliz com o desempenho que a gente conseguiu atingir, principalmente nesse segundo turno. Nossa equipe encontrou um equilíbrio maior, sofremos um pouco menos com desfalques, algo que nos prejudicou no início da competição, e conseguimos essa campanha principalmente nessa segunda etapa da liga - disse Carille.

Ainda sem perder clássicos nesta edição da Liga, Carille também sustenta outra marca positiva com o Ittihad nessa temporada: a equipe do técnico brasileiro é que menos sofreu derrotas no campeonato: foram apenas quatro, contra cinco do líder Hilal e seis do vice-líder Al-Shabab. Esse desempenho faz Carille não desistir do título saudita: