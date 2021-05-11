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Melhor do turno e equipe com menos derrotas na Liga: Ittihad de Carille ainda sonha com título

Brasileiro ainda tem quatro partidas antes do fim do Campeonato Saudita...
LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 11:12

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 11:12

Crédito: Carille faz bom trabalho na Arábia Saudita (Divulgação / Saudi Pro League
Contratado no início de 2020 com a missão de salvar o Al-Ittihad do rebaixamento na última temporada, Fabio Carille fez mais do que o objetivo principal. Em sua segunda temporada à frente do clube saudita, ele vem colecionando marcas, se aproxima da vaga na AFC Champions League e ainda sonha com o título da Liga.O Al-Ittihad, que hoje tem 46 pontos, cinco abaixo do líder Al-Hilal, ocupa a terceira colocação na competição. No entanto, o time de Carille é o melhor do segundo turno, com 21 pontos conquistados, empatado também com o Hilal. No critério de desempate, porém, que é o confronto direto, o Ittihad ficaria à frente.
- Feliz com o desempenho que a gente conseguiu atingir, principalmente nesse segundo turno. Nossa equipe encontrou um equilíbrio maior, sofremos um pouco menos com desfalques, algo que nos prejudicou no início da competição, e conseguimos essa campanha principalmente nessa segunda etapa da liga - disse Carille.
Ainda sem perder clássicos nesta edição da Liga, Carille também sustenta outra marca positiva com o Ittihad nessa temporada: a equipe do técnico brasileiro é que menos sofreu derrotas no campeonato: foram apenas quatro, contra cinco do líder Hilal e seis do vice-líder Al-Shabab. Esse desempenho faz Carille não desistir do título saudita:
- Nossa equipe ela consegue ter uma boa compactação defensiva, não à toa somos o time com menos derrotas no campeonato, até menos que os líderes da competição. Seguimos trabalhando para nesses quatro últimos jogos fazermos boas apresentações, conseguir essa vaga na AFC Champions League e, quem sabe, ainda brigar pelo título até a última rodada. São cinco pontos de diferença e 12 em disputa. Vamos brigar.

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