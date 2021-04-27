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futebol

Melhor do mundo em peneira, meia Dudinha treina no São Paulo

Jogadora, que tem passagens pela base da Seleção Brasileira e também pelo Internacional, foi eleita a melhor do mundo em teste. Ela tem expectativa para estrear pelo Tricolor...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 14:41
Crédito: Divulgação
A meia Dudinha, do São Paulo, de 17 anos, com passagens pelas divisões de base da Seleção Brasileira, já treina com o grupo profissional do Tricolor há dois meses e, no último sábado (17), com o início do Campeonato Brasileiro feminino, tornou-se postulante a ter uma vaga na equipe principal.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
Devido a pandemia de Covid-19, a competição, que estava prevista para começar no dia 28 de março, teve seu início prorrogado para o último fim de semana devido ao aumento de casos da doença. Dudinha comentou sobre a expectativa de estrear pela equipe do Tricolor.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - No momento, estou tendo a oportunidade de treinar com a equipe principal do São Paulo nessa pré-temporada e está sendo muito bom pra mim, até mesmo para crescer em vários aspectos, dentro e fora de campo. Estou aprendendo muito com elas - declarou a meio-campista, que atuou em parte de sua formação nas categorias de do Internacional, por dois anos, dos 13 aos 15, até se transferir ao Tricolor, em 2019. Melhor do mundo em peneira No Colorado, inclusive, Dudinha chegou a ser eleita a melhor do mundo em peneira realizada pela Nissan. Em maio de 2018, a multinacional japonesa realizou uma competição da qual a atleta participou representando o time gaúcho em formato de peneira para atletas de divisões de base, e pela própria organização do torneio, foi eleita a melhor jogadora.
-- A competição da Nissan foi uma experiência de outro mundo. Foram vários jovens do Brasil inteiro chamados para a competição que teve a primeira fase em Guadalajara, no México, e eu acabei vencendo e tendo a oportunidade de ir assistir e ainda entrar com a bandeira da UEFA na final da Champions League, em Kiev, na Ucrânia, no jogo entre Real Madrid e Liverpool - relembrou a atletaO São Paulo está na sétima colocação do Brasileiro Feminino, com quatro pontos conquistados. Até o momento, foram três jogos, com uma vitória (3x2 no São José), um empate (1x1 contra o Grêmio) e uma derrota (2x1 no clássico contra o Santos).

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