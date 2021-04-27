Melhor do mundo em peneira, meia Dudinha treina no São Paulo

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A meia Dudinha, do São Paulo, de 17 anos, com passagens pelas divisões de base da Seleção Brasileira, já treina com o grupo profissional do Tricolor há dois meses e, no último sábado (17), com o início do Campeonato Brasileiro feminino, tornou-se postulante a ter uma vaga na equipe principal.

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Devido a pandemia de Covid-19, a competição, que estava prevista para começar no dia 28 de março, teve seu início prorrogado para o último fim de semana devido ao aumento de casos da doença. Dudinha comentou sobre a expectativa de estrear pela equipe do Tricolor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - No momento, estou tendo a oportunidade de treinar com a equipe principal do São Paulo nessa pré-temporada e está sendo muito bom pra mim, até mesmo para crescer em vários aspectos, dentro e fora de campo. Estou aprendendo muito com elas - declarou a meio-campista, que atuou em parte de sua formação nas categorias de do Internacional, por dois anos, dos 13 aos 15, até se transferir ao Tricolor, em 2019. Melhor do mundo em peneira No Colorado, inclusive, Dudinha chegou a ser eleita a melhor do mundo em peneira realizada pela Nissan. Em maio de 2018, a multinacional japonesa realizou uma competição da qual a atleta participou representando o time gaúcho em formato de peneira para atletas de divisões de base, e pela própria organização do torneio, foi eleita a melhor jogadora.