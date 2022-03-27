Melhor do Majestoso, Welington se emociona ao falar da partida: "Marcado na minha vida"

Após a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Corinthians, na tarde deste domingo (27), no Morumbi, o lateral-esquerdo Welington, com o troféu de melhor em campo em mãos, se emocionou ao falar da partida, que rendeu a classificação do Tricolor à final do Paulistão.- Apesar de ter apenas 21 anos, sempre que eu entro em campo procuro dar o meu melhor. Ganhar um jogo, ainda mais nessa dimensão, num clássico contra o Corinthians, e poder ajudar minha equipe com gol... Não tem sensação melhor. Essa noite vai ficar marcada na minha história e na minha vida.Aos 42 minutos do primeiro tempo, com um jogo amarrado, o jovem deu um belo chute de pé esquerdo e acertou o ângulo do gol defendido por Cássio. Esse foi o segundo gol de Welington em 39 jogos disputados com a camisa do São Paulo. Além de falar da partida, ele também destacou a importância de ter feito pré-temporada neste ano.- Fizemos pré-temporada. Nos três primeiros jogos foi meio difícil se adaptar. E hoje é o que aconteceu: grupo unido, todo mundo bem fisicamente. Não tem outro resultado a não ser a vitória.O segundo gol tricolor no jogo foi anotado por Alisson, enquanto Jô descontou para o Corinthians. Agora, o São Paulo volta a entrar em campo contra o Palmeiras, no Morumbi, na próxima quarta-feira (30), em partida de ida válida pela grande final do Paulistão.