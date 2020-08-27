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'Melhor contratação que Messi no City', diz Rooney sobre possível chegada de Thiago ao Livepool

Ídolo do Manchester United acredita que apenas o time de Kloop e o rival City podem conquistar o Inglês, com favoritismo aos Reds, especialmente se fecharem com Thiago...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 18:56
Crédito: Rafael Marchante / AFP
Se Messi se tornará jogador do Manchester City na próxima temporada ainda não é possível saber. No entanto, para o atacante Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, maior rival do City, e que atualmente está no Derby County, uma contratação pode ser mais impactante que a do argentino: de Thiago, do Bayern, pelo Liverpool.Em entrevista à rádio "Talk Sport", o atacante disse que o Liverpool é o principal candidato ao título inglês na temporada, especialmente se os Reds acertarem a contratação do meio-campista espanhol, que está em negociação com o clube de Anfield.
- O Manchester United tem muito potencial nos jogadores que tem, mas ainda acho que eles estão a um ano de distância. O Chelsea, com as novas contratações, provavelmente precisará de um ano para colocar todos na mesma composição. Então eu acho que é entre o City e o Liverpool. E se o Liverpool pegar o Thiago, do Bayern de Munique, acho que está decidido (o título). É uma contratação melhor do que Messi indo para Manchester City - disse Rooney.
O maior artilheiro da história do Manchester United acredita justamente que os rivais de Manchester são os únicos times com condição de bancar uma contratação como a de Messi. Rooney, é claro, disse que se tivesse que escolher colocaria o argentino com a camisa vermelha.
- Eu sei que o Messi está envelhecendo, mas ele é um jogador que ninguém nunca viu antes. Messi tem tudo, ele pode criar gols, marcar gols, ditar o jogo e é o melhor jogador de todos os tempos. Que ele venha para a Premier League, seja qual for o time, e acredito que apenas o Manchester United e o Manchester City podem contratá-lo... bem, eu colocaria Messi no United.
O jogador de 34 anos ainda disse que o atual camisa 10 do Barcelona é um dos poucos que o fazem parar para assistir a uma partida de futebol.
- Ele é um dos únicos jogadores que me fez sentar para assistir e ficar maravilhado. Não me interpretem mal, joguei com Cristiano (Ronaldo) e os dois estabeleceram um padrão que acho que nunca veremos novamente. Mas, para mim, Messi está em um nível diferente.

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