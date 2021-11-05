Melhor brasileiro na Liga Belga, lateral-direito Vitinho busca ajudar Cercle Brugge na recuperação

O lateral-direito Vitinho vem sendo uma das principais peças do Cercle Brugge no Campeonato Belga. O time, que busca a recuperação na competição, conta com a força do jovem de apenas 22 anos, que já marcou um gol e deu uma assistência. As boas atuações nas últimas duas temporadas atraíram o interesse de outras equipes da Europa.- Infelizmente não temos uma boa situação no campeonato, mas estamos focados em jogar o nosso melhor para mudar essa situação. Estou adaptado ao futebol belga e estou me desenvolvendo bem, mas meu foco é ajudar o Cercle Brugge na temporada. O próximo jogo é importante para a nossa equipe - destacou Vitinho.
O ala se destaca no Velho Continente pela capacidade de driblar, sendo o sexto lateral direito com mais fintas por partida. Além disso, o atleta se destaca pela capacidade de chegar na linha de fundo e soma 58 cruzamentos em 13 partidas.
Acumulando passagens pelas Seleções de base, Vitinho está em sua quarta temporada pelo Cercle Brugge, somando 55 partidas, dois gols e três assistências. Neste final de semana, o clube do ala entre em campo diante do Racing Genk.