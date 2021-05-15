Meio de campo criativo, uso das alas e infiltrações: Veja como o São Paulo jogou contra a Ferroviária

Crédito: Com a vitória, o Tricolor está classificado para a semifinal do Paulistão (Paulo Pinto / saopaulofc.net

Na última sexta-feira (14), o São Paulo se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista ao bater a Ferroviária, no Morumbi, por 4 a 2. Sem poder contar com Luciano, Crespo fez uma mudança na estrutura do time que foi crucial para a vitória e a bela atuação do Tricolor.VEJA COMO FICARAM OS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO PAULISTA!

Com seu atacante lesionado, o argentino optou por mudar levemente o esquema, deixando de utilizar uma dupla no ataque, escalando Pablo como a opção isolada para o setor. Com a alteração, a equipe ganhou mais um atleta no meio de campo, jogando atrás do atacante como um articulador e, com isso, maior poder de criação.

Mesmo com essa mudança de um 3-5-2 para um 3-5-1-1, ou até mesmo um 3-6-1, é importante frisar que o treinador não abriu mão de sua característica de jogo e mandou a campo um time muito dinâmico, ofensivo e, principalmente, muito intenso.

Ao falar sobre um atacante isolado, é muito comum surgir a ideia de um 'homem gol', um jogador de referência, que atue como pivô ou como apenas um finalizador para as jogadas. Essas funções, porém, não foram as pretendidas pelo treinador para Pablo, que atuou de maneira mais tática, com movimentações, criando espaço e ajudando o setor de criação.

Na linha de meio de campo, seis jogadores: Igor Vinícius, pela direita, Reinaldo, pela esquerda e um quarteto mais centralizado, com Luan e Liziero de volantes e Benítez e Gabriel Sara de meias.

Luan foi o atleta que ficou mais encarregado dos trabalhos defensivos, de atuar na contenção, enquanto Liziero ganhou mais liberdade para subir ao ataque, se unir a Benítez e Sara e, às vezes, pisar na área, se tornando opção de passe.

Como é padrão do time de Crespo, os alas foram acionados constantemente, e foi pelos lados do campo que surgiram as maiores oportunidades de gol da equipe, principalmente com Igor Vinícius, pela direita.

Pelo lado direito, com o camisa 2, nasceram os dois primeiros gols do Tricolor na partida, além do terceiro gol ter sido concluído com uma infiltração de Igor, que se tornou opção na jogada por estar mais aberto na direita.

Já em relação aos 'dois cérebros' da equipe, Benítez e Sara, estes foram de fato os maestros da equipe, tendo a posse bola, encontrando bons passes e cada um mantendo uma característica diferente. Enquanto o argentino era mais um criador, Sara se utilizava muito de infiltrações para levar perigo, chegando a fazer um gol e dar uma assistência em duas oportunidades dessas.

OS GOLS

Com um time planejado para o ataque, que manteve a bola consigo por mais tempo (60% de posse de bola no geral, com 67% no primeiro tempo), o gol era o desfecho provável para o Tricolor.

Com o bom uso das alas, aliado ao poder de criação de Benítez, a infiltração dos meio campistas e as movimentações de Pablo, o São Paulo chegou aos seus gols. Confira abaixo.PRIMEIRO GOL