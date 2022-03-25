Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meio de campo Allan renova contrato com o Atlético-MG até 2025

O volante alvinegro tinha vínculo com Galo até o fim de 2023, mas o acotdo foi ampliado...
LanceNet

25 mar 2022 às 19:10

Publicado em 25 de Março de 2022 às 19:10

O Atlético-MG anunciou a renovação de contrato de um dos pilares do seu meio de campo: o volante Allan ficará no clube até dezembro de 2025. Seu atual contrato iria até o fim de 2023.
O jogador, de 25 anos, chegou ao Galo em 2020, teve um início instável, mas suprou qualquer desconfiança e se tornou peça importante do clube, sendo observado por Tite para a Seleção Brasileira.
O novo vínculo de Allan com o Atlético já foi publicado no BID da CBF, atualizando o seu atual contrato. O Atlético-Mg pagou 3,5 milhões de euros para trazer jogador, que pertencia ao Liverpool da Inglaterra.
Em 2021, Allan esteve na histórica campanha que deu três títulos ao Galo: Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil.
O volante tem 115 jogos com a camisa alvinegra e ainda não marcou nenhum gol pelo clube mineiro.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados