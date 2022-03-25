Meio de campo Allan renova contrato com o Atlético-MG até 2025

O Atlético-MG anunciou a renovação de contrato de um dos pilares do seu meio de campo: o volante Allan ficará no clube até dezembro de 2025. Seu atual contrato iria até o fim de 2023.
O jogador, de 25 anos, chegou ao Galo em 2020, teve um início instável, mas suprou qualquer desconfiança e se tornou peça importante do clube, sendo observado por Tite para a Seleção Brasileira.
O novo vínculo de Allan com o Atlético já foi publicado no BID da CBF, atualizando o seu atual contrato. O Atlético-Mg pagou 3,5 milhões de euros para trazer jogador, que pertencia ao Liverpool da Inglaterra.
Em 2021, Allan esteve na histórica campanha que deu três títulos ao Galo: Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil.
O volante tem 115 jogos com a camisa alvinegra e ainda não marcou nenhum gol pelo clube mineiro.