Meio-campo do São Paulo tem estatísticas lideradas por jovens de Cotia

Essa temporada do São Paulo vem sendo marcada pela utilização de jovens revelados na base do clube, principalmente no setor do meio de campo. Nessa faixa, Gabriel Sara, Igor Gomes, Nestor, Liziero e Luan tomaram conta e lideram estatísticas do Tricolor em jogadores dessa posição. Começando pelos gols marcados. Gabriel Sara é o meia com mais tentos pelo Tricolor na temporada, com nove. Dos cinco meias que mais marcaram, quatro são de Cotia: Sara, Igor Gomes, Luan e Liziero. Apenas Vitor Bueno, com seis gols marcados não é revelado em Cotia.

Em questão de minutagem no campo, a estatística é completamente dominada por jogadores revelados na base. Quem mais jogou no meio é Liziero, com 3132 minutos. Depois dele, aparecem Nestor (3108), Gabriel Sara (2939), Luan (2767) e Igor Gomes (2684). O meio-campista que mais jogou e não foi revelado pelo São Paulo é novamente Vitor Bueno, somando 11381 minutos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!As assistências no Campeonato Brasileiro também têm presenças de jovens jogadores revelados em Cotia. Nestor lidera a estatística com quatro, juntamente com Rigoni. Gabriel Sara, com um passe para gol, é outro revelado na base do São Paulo que aparece na lista, segundo o 'Footstats'.

Já quem lidera em desarmes entre os meio-campistas é mais um revelado na base. Liziero, com 46 no Brasileirão. Entre os cinco jogadores com mais desarmes no torneio, três são da base. Além do camisa 14, Gabriel Sara (33) e Nestor (31), aparecem.

GOLS MARCADOS PELOS MEIO-CAMPISTAS DO SÃO PAULO NO ANO​Gabriel Sara: 9Vitor Bueno: 6Igor Gomes: 3Luan: 3Liziero: 2

MEIO-CAMPISTAS COM MAIS MINUTAGEM NO SÃO PAULO NA TEMPORADALiziero: 3132 Nestor: 3108Gabriel Sara: 2939 Luan: 2767Igor Gomes: 2674