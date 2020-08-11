Meio-campista Geovane é o novo reforço do Figueirense

Na última segunda-feira (10), aumentando as opções para o setor de meio-campo do técnico Márcio Coelho, o Figueirense anunciou Geovane como reforço para a sequência da temporada. O volante estava na Inter de Limeira e pertence ao Athletico Paranaense.

Com boas atuações pela equipe de Limeira no Paulistão, Geovane teve seu contrato encerrado no fim do estadual. Por empréstimo, passa a defender o Figueira até o fim da competição nacional. Ele afirma que chega para acrescentar ao elenco e brigará por uma vaga no time titular.

- Estou muito feliz nessa chegada ao Figueirense. Consegui ter um bom desempenho até aqui na temporada e agora tenho que buscar meu espaço novamente. O elenco é bem qualificado e será uma disputa saudável na posição, mas darei meu máximo sempre que entrar em campo para sairmos com os melhores resultados possíveis - comentou.

O atleta de 21 anos de idade disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na carreira. Ele ressalta que está empolgado para estrear e acredita que é possível brigar pelo acesso à elite do futebol nacional: