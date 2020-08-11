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Meio-campista Geovane é o novo reforço do Figueirense

Jogador que chega por empréstimo do Athletico-PR teve boas atuações no primeiro semestre com a Inter de Limeira no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 13:10

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 13:10

Na última segunda-feira (10), aumentando as opções para o setor de meio-campo do técnico Márcio Coelho, o Figueirense anunciou Geovane como reforço para a sequência da temporada. O volante estava na Inter de Limeira e pertence ao Athletico Paranaense.
Com boas atuações pela equipe de Limeira no Paulistão, Geovane teve seu contrato encerrado no fim do estadual. Por empréstimo, passa a defender o Figueira até o fim da competição nacional. Ele afirma que chega para acrescentar ao elenco e brigará por uma vaga no time titular.
- Estou muito feliz nessa chegada ao Figueirense. Consegui ter um bom desempenho até aqui na temporada e agora tenho que buscar meu espaço novamente. O elenco é bem qualificado e será uma disputa saudável na posição, mas darei meu máximo sempre que entrar em campo para sairmos com os melhores resultados possíveis - comentou.
O atleta de 21 anos de idade disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na carreira. Ele ressalta que está empolgado para estrear e acredita que é possível brigar pelo acesso à elite do futebol nacional:
- Estou empolgado para jogar a Série B pelo Figueira. Infelizmente tropeçamos na primeira rodada, mas o time é muito bom. Tenho certeza que vamos recuperar o bom futebol na sequência competição e brigaremos firme em busca do acesso.

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