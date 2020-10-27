Meio-campista Frizzo está pelo anúncio para ser oficializado no Vitória

Crédito: Thiago Ribeiro/Amplitude Comunicação

O Vitória está perto de ganhar, oficialmente, mais uma alternativa no meio-campo para o técnico Eduardo Barroca, Matheus Frizzo.

Com direitos ligados ao Grêmio e tendo como último clube o Atlético-GO, as conversas foram concretizadas para que o jogador de 22 anos de idade vá para o Leão da Barra em busca de ter maiores oportunidades de atuar. Algo que, na equipe do Centro-Oeste, teve apenas em cinco oportunidades no ano de 2020.

Mesmo não sendo nome aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi no Sul do país, nem por isso a diretoria do clube gaúcho deixou de se prevenir para manter sob posse dos direitos econômicos do atleta. Tanto é que, segundo informação do portal 'ge', o clube não apenas prolongou o acordo até 2022 como também aumentou a multa rescisória para quase R$ 500 milhões.