Meio-campista Dudu acerta com o Al-Orobah, da Arábia Saudita

O meia Dudu, que vestiu a camisa do Criciúma em 2021, acertou a sua transferência para o Al-Orobah, time que disputa a segunda divisão do futebol saudita. O jogador foi um dos principais destaques do Tigre na campanha do acesso para a Série B de 2022. Dudu celebrou o acerto com a equipe.- Estou muito feliz em poder voltar para a Arábia Saudita. É um país que eu tenho um respeito muito grande. Essa será a minha terceira passagem pelo futebol saudita, espero poder corresponder toda a expectativa que eles têm depositado em mim e ajudar a equipe na busca pelos objetivos da temporada.