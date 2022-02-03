Meio-campista Dudu acerta com o Al-Orobah, da Arábia Saudita

O meia Dudu, que vestiu a camisa do Criciúma em 2021, acertou a sua transferência para o Al-Orobah, time que disputa a segunda divisão do futebol saudita. O jogador foi um dos principais destaques do Tigre na campanha do acesso para a Série B de 2022. Dudu celebrou o acerto com a equipe.- Estou muito feliz em poder voltar para a Arábia Saudita. É um país que eu tenho um respeito muito grande. Essa será a minha terceira passagem pelo futebol saudita, espero poder corresponder toda a expectativa que eles têm depositado em mim e ajudar a equipe na busca pelos objetivos da temporada.
Revelado pelo Coritiba, Dudu acumula passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, como Fluminense, Náutico, Chapecoense, entre outras. No futebol saudita, Dudu já havia defendido o Ohud Club e o Al Taee. Dudu destacou que chega com o intuito de ajudar a equipe na conquista do acesso para a elite do futebol local.- A briga pelo acesso está muito forte. Estamos em sétimo, mas apenas a seis pontos do segundo colocado. Então, temos totais condições de conseguir esse acesso. Vamos em busca, jogo a jogo, dos pontos necessários para seguir forte buscando o acesso para a primeira divisão aqui da Arábia Saudita.