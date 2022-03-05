Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meio-campista do Grêmio, Villasanti dá depoimento sobre ataque a ônibus do clube
futebol

Meio-campista do Grêmio, Villasanti dá depoimento sobre ataque a ônibus do clube

Jogador disse a delegada Ana Caruso que não teve condições de identificar quem arremessou a pedra que o atingiu na cabeça...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2022 às 11:17

Publicado em 05 de Março de 2022 às 11:17

Na sequência das investigações feitas pela Polícia Civil de Porto Alegre a respeito do ataque ao ônibus do Grêmio antes do Grenal programado para o último dia 26 de fevereiro, o meio-campista Mathías Villasanti prestou depoimento na última sexta-feira (4). >Confira o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo relatado posteriormente pela delegada responsável, Ana Caruso, o atleta atingido pela maior das pedras arremessadas contra o veículo gremista contou que não tinha condições de fazer a identificação do autor do atentado por não estar olhando diretamente para a janela. Além disso, Villasanti também pontuou que se sentiu desnorteado após o impacto de uma das pedras arremessadas.
Ana acrescentou em seu relato que a identificação de todas as pessoas que estavam em volta do ônibus do Grêmio no momento do ataque está avançando. Porém, adotou cautela no que se refere a acusação formal dos responsáveis:
- Ele nos contou que não tem condições de reconhecer (o autor do ataque), porque estava olhando para o tablet no momento que a pedra ultrapassou o vidro do ônibus e bateu nele. Disse que ficou um pouco tonto e não pôde precisar o reconhecimento daqueles que já temos como suspeitos.
- Foram várias pedras, não foi uma só. Foram umas seis ou sete pedras. Estamos vendo quem teria jogado essa pedra, que é a maior de todas, uma pedra de três quilos, que acabou acertando o jogador. Estamos identificando todos que estavam no entorno dos ônibus, nós já identificamos algumas, temos algumas como suspeitas, mas só poderemos apontar definitivamente quando nós sentarmos com o pessoal da perícia. Temos muitos materiais a serem analisados para ter certeza de quem vamos apontar como autores - agregou a delegada.
Crédito: LucasUebel/Grêmio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados