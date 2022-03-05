Meio-campista do Grêmio, Villasanti dá depoimento sobre ataque a ônibus do clube

Na sequência das investigações feitas pela Polícia Civil de Porto Alegre a respeito do ataque ao ônibus do Grêmio antes do Grenal programado para o último dia 26 de fevereiro, o meio-campista Mathías Villasanti prestou depoimento na última sexta-feira (4). >Confira o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo relatado posteriormente pela delegada responsável, Ana Caruso, o atleta atingido pela maior das pedras arremessadas contra o veículo gremista contou que não tinha condições de fazer a identificação do autor do atentado por não estar olhando diretamente para a janela. Além disso, Villasanti também pontuou que se sentiu desnorteado após o impacto de uma das pedras arremessadas.

Ana acrescentou em seu relato que a identificação de todas as pessoas que estavam em volta do ônibus do Grêmio no momento do ataque está avançando. Porém, adotou cautela no que se refere a acusação formal dos responsáveis:

- Ele nos contou que não tem condições de reconhecer (o autor do ataque), porque estava olhando para o tablet no momento que a pedra ultrapassou o vidro do ônibus e bateu nele. Disse que ficou um pouco tonto e não pôde precisar o reconhecimento daqueles que já temos como suspeitos.

- Foram várias pedras, não foi uma só. Foram umas seis ou sete pedras. Estamos vendo quem teria jogado essa pedra, que é a maior de todas, uma pedra de três quilos, que acabou acertando o jogador. Estamos identificando todos que estavam no entorno dos ônibus, nós já identificamos algumas, temos algumas como suspeitas, mas só poderemos apontar definitivamente quando nós sentarmos com o pessoal da perícia. Temos muitos materiais a serem analisados para ter certeza de quem vamos apontar como autores - agregou a delegada.