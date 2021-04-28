Meio-campista do Figueirense está na mira do Red Bull Brasil

Crédito: Jogador é formado nas categorias de base do Figueira (Patrick Floriani/FFC

Já montando seu planejamento pensando no segundo semestre de 2021 após a queda precoce no estadual, o Figueirense pode não contar com uma das crias da base por conta do interesse do Red Bull Brasil em contratar o meia Davi Kuhn.>Tabela do Figueira na Série C do Campeonato BrasileiroSegundo informação do jornalista Rodrigo Faraco as conversas entre as partes possuem um tom positivo seja pelo desejo do clube paulista em fazer a aquisição por empréstimo (fixando uma opção de compra) como do lado catarinense pensando no aspecto financeiro.

Vivendo há alguns anos com orçamentos reduzidos e baixo poder de investimento, a atual direção tem dado prioridade a manutenção dos vencimentos em ordem onde uma possível negociação de Davi, criado desde o Sub-13 no clube, pode render bons frutos no enriquecimento dos cofres.