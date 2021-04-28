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futebol

Meio-campista do Figueirense está na mira do Red Bull Brasil

Empréstimo remunerado com opção de compra fixada é assunto que agrada ao clube catarinense pensando nas finanças em estado delicado do Alvinegro...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 16:24
Crédito: Jogador é formado nas categorias de base do Figueira (Patrick Floriani/FFC
Já montando seu planejamento pensando no segundo semestre de 2021 após a queda precoce no estadual, o Figueirense pode não contar com uma das crias da base por conta do interesse do Red Bull Brasil em contratar o meia Davi Kuhn.>Tabela do Figueira na Série C do Campeonato BrasileiroSegundo informação do jornalista Rodrigo Faraco as conversas entre as partes possuem um tom positivo seja pelo desejo do clube paulista em fazer a aquisição por empréstimo (fixando uma opção de compra) como do lado catarinense pensando no aspecto financeiro.
Vivendo há alguns anos com orçamentos reduzidos e baixo poder de investimento, a atual direção tem dado prioridade a manutenção dos vencimentos em ordem onde uma possível negociação de Davi, criado desde o Sub-13 no clube, pode render bons frutos no enriquecimento dos cofres.
Além disso, a ideia do Figueirense é costurar um novo e mais longo acordo com o atleta de 17 anos de idade visando a natural valorização que ele teria com mais oportunidades no Red Bull Brasil.

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