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futebol

Meio-campista do Ceará se aproxima de importante feito na carreira

Caso entre em campo contra o Athletico no próximo domingo, Fabinho chegará a 350 partidas como profissional...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 14:39
Crédito: Jogador está no Vozão desde a temporada de 2018 (Reprodução
Se entrar em campo no próximo domingo (31) diante do Athletico pelo Brasileirão, o volante Fabinho vai comemorar uma marca especial em sua carreira: chega a 350 jogos como profissional. Durante sua trajetória até então, além do Ceará, o jogador atuou por clubes como Alecrim, América-RN, Figueirense e Internacional. >Simule onde o Vozão ainda pode chegar no Campeonato Brasileiro- Muita alegria poder celebrar essa marca em minha carreira. Agradeço a Deus, minha família, meus amigos, e a todos que de alguma forma me ajudaram a chegar até aqui. Glória a Deus por isso – comemorou o camisa 19 do Vozão.
Fabinho é o volante do atual elenco que mais faz interceptações no Brasileirão (média de 1.7 por jogo). Segundo o portal estatístico 'Sofascore', o volante acertou 79% dos passes até o momento na competição, 61% de bolas longas e 63% dos lançamentos. Pelo Vozão, Fabinho atuou em 113 jogos e marcou um gol. Na atual temporada, ele fez 46 jogos e conquistou sua primeira taça no Alvinegro de Porangabussu ao levantar o troféu da Copa do Nordeste.

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