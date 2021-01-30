Meio-campista do Ceará se aproxima de importante feito na carreira

Se entrar em campo no próximo domingo (31) diante do Athletico pelo Brasileirão, o volante Fabinho vai comemorar uma marca especial em sua carreira: chega a 350 jogos como profissional. Durante sua trajetória até então, além do Ceará, o jogador atuou por clubes como Alecrim, América-RN, Figueirense e Internacional. >Simule onde o Vozão ainda pode chegar no Campeonato Brasileiro- Muita alegria poder celebrar essa marca em minha carreira. Agradeço a Deus, minha família, meus amigos, e a todos que de alguma forma me ajudaram a chegar até aqui. Glória a Deus por isso – comemorou o camisa 19 do Vozão.