Meio-campista do Avaí tem sondagens para deixar o clube

Além da recente saída confirmada do técnico Claudinei Oliveira no Avaí, o meio-campista Jefferson Fernandes, atleta que tem seus direitos ligados ao clube Azzurra, também pode estar prestes a mudar de ares segundo informação apurada pelo Futebol Latino e confirmada pelo próprio jogador.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDe acordo com Jefferson, uma equipe do futebol espanhol, no mercado do exterior, e também um clube do futebol carioca estaria em conversas para contratá-lo. Porém, para não criar expectativas fora da realidade, ele garante que ainda está em fase de análise com relação as ofertas disponíveis: