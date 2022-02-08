Meio-campista do Avaí tem sondagens para deixar o clube

Além da recente saída confirmada do técnico Claudinei Oliveira no Avaí, o meio-campista Jefferson Fernandes, atleta que tem seus direitos ligados ao clube Azzurra, também pode estar prestes a mudar de ares segundo informação apurada pelo Futebol Latino e confirmada pelo próprio jogador.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDe acordo com Jefferson, uma equipe do futebol espanhol, no mercado do exterior, e também um clube do futebol carioca estaria em conversas para contratá-lo. Porém, para não criar expectativas fora da realidade, ele garante que ainda está em fase de análise com relação as ofertas disponíveis:
- O intuito agora é pegar bagagem no profissional, estavam especulando de uma futura proposta para o Ibiza, na Espanha, agora tenho uma proposta certa para ir pro futebol do Rio de Janeiro... estou analisando ainda.
- Estou me preparando o mais forte possível, tanto mentalmente como fisicamente para quando surgir a oportunidade eu saber aproveitar e demonstrar meu melhor desempenho. Acredito que posso ajudar a equipe dentro e fora de campo - acrescentou o atleta.