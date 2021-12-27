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futebol

Meio-campista de experiência na Europa é anunciado pelo Náutico

Atleta de 28 anos de idade, Eduardo Teixeira tem passagem em clubes do futebol português e grego...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 14:47

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 14:47

Através das redes sociais, o Náutico oficializou a contratação do meio-campista Eduardo Teixeira, jogador de 28 anos de idade revelado pelo Fortaleza e que segue com seus direitos ligados a equipe do Braga, de Portugal. O acordo entre as partes tem validade até o fim de 2022.>Veja 15 brasileiros que estão no Japão e até quando vão seus contratosAlém da equipe cearense, Eduardo tem passagens na carreira por Fluminense, Ceará, Joinville, Bahia e América-MG no futebol nacional além de Portugal (por Braga e Estorial) e também o Xanthi, da Grécia.
Para o site oficial do Alvirrubro, Eduardo Teixeira deu maiores detalhes sobre os motivos que o levaram a decidir pelo retorno ao Brasil bem como algumas de suas características de jogo mais marcantes:
- O que me fez aceitar este desafio foi a tradição e a grandeza do clube. Conheço bem por ser de perto. Sei da sua tradição e torcida. Os objetivos do Náutico são bem ambiciosos e definidos. São esses pontos que me fizeram aceitar o desafio. Tento contribuir da melhor maneira possível. Bola parada é algo que ao longo do tempo eu tentei me especializar. São coisas que podem ajudar a equipe a ir conseguindo as vitórias ao longo da temporada.
Até o momento, para a próxima temporada, já foram confirmados como reforços do Náutico o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Wellington e o atacante Ewandro.
Crédito: Meio-campistaestavanoBraga(Divulgação/Náutico

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