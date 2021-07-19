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futebol

Meio-campista brasileiro reforça equipe dos Emirados Árabes

No Brasil, o meia-atacante Gabriel Melo jogou nas bases de Cruzeiro, Avaí e Barra
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Publicado em 19 de Julho de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 13:50
Crédito: Gabriel Melo chega para reforçar o Dibba, dos Emirados Árabes (Divulgação
Na disputa da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos, a equipe do Dibba Al Fujairah vai ficar mais brasileira nesta temporada. Nestee sábado, o time campeão em 2015 da competição anunciou a contratação do meia-atacante brasileiro Gabriel Melo, de 21 anos. Ele vem do Al-Ittihad Kalba para reforçar a plantel.Natural de Teresina, no Piauí, Melo jogou nas categorias de base de Cruzeiro, Avaí e Barra-SC. Ele desembarcou no país do Oriente Médio aos 19 anos, para se juntar ao elenco do Kalba. Na oportunidade, a equipe emiradense se reforçava com nomes sul-americanos, como o do atacante chileno Junior Fernandes, para a disputa da primeira divisão nacional. Melo atuou pela base do clube e fez parte do elenco que, em 2020, ficou em terceiro lugar na competição nacional - uma das melhores da história do clube.
- Desde que iniciamos as conversas com o Dibba, a expectativa do clube sempre foi de subir o time para a Pro League, a primeira divisão. Na temporada passada, com o Kalba foram só alegrias dentro de campo. Consegui com eles feitos que nunca tinha conseguido antes. Saí de lá com a cabeça erguida - explicou Melo. Desde 12 de julho, o jovem meia-atacante já treina com o Dibba. O brasileiro deve entrar em campo com a nova equipe no terceiro trimestre de 2021, quando começa a temporada local.

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