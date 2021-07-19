Meio-campista brasileiro reforça equipe dos Emirados Árabes

Na disputa da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos, a equipe do Dibba Al Fujairah vai ficar mais brasileira nesta temporada. Nestee sábado, o time campeão em 2015 da competição anunciou a contratação do meia-atacante brasileiro Gabriel Melo, de 21 anos. Ele vem do Al-Ittihad Kalba para reforçar a plantel.Natural de Teresina, no Piauí, Melo jogou nas categorias de base de Cruzeiro, Avaí e Barra-SC. Ele desembarcou no país do Oriente Médio aos 19 anos, para se juntar ao elenco do Kalba. Na oportunidade, a equipe emiradense se reforçava com nomes sul-americanos, como o do atacante chileno Junior Fernandes, para a disputa da primeira divisão nacional. Melo atuou pela base do clube e fez parte do elenco que, em 2020, ficou em terceiro lugar na competição nacional - uma das melhores da história do clube.