Meia William marca para o São Paulo na final e comemora conquista de torneio sub-15 em Curitiba

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Neste domingo (22), o São Paulo conquistou o título da Caju’s Winter Cup, torneio nacional sub-15 com jogos realizados no CT do Caju, pertencente ao Athletico Paranaense. Na decisão, o Tricolor goleou o Furacão por de 4 a 0, após passar pelo Grêmio e pelo Coritiba na primeira fase.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Um dos destaques da equipe foi o meia William Gomes, que marcou dois gols no torneio, sendo um deles na final. O jovem atleta celebrou o título e destacou a importância dos próximos jogos do Tricolor, pensando na preparação para o Campeonato Paulista Sub-15, que tem início no próximo sábado (28).