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Meia William marca para o São Paulo na final e comemora conquista de torneio sub-15 em Curitiba

São Paulo se sagrou campeão da Cajus' Winter Cup, torneio que serviu como preparação para o Campeonato Paulista da categoria, que começa no sábado...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 16:00
Crédito: Divulgação
Neste domingo (22), o São Paulo conquistou o título da Caju’s Winter Cup, torneio nacional sub-15 com jogos realizados no CT do Caju, pertencente ao Athletico Paranaense. Na decisão, o Tricolor goleou o Furacão por de 4 a 0, após passar pelo Grêmio e pelo Coritiba na primeira fase.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Um dos destaques da equipe foi o meia William Gomes, que marcou dois gols no torneio, sendo um deles na final. O jovem atleta celebrou o título e destacou a importância dos próximos jogos do Tricolor, pensando na preparação para o Campeonato Paulista Sub-15, que tem início no próximo sábado (28).
- Esse torneio envolveu quatro clubes de alto nível, que investem forte na base. Fico feliz pelos gols e pela conquista do título, mas ainda mais por ver que estamos muito bem preparados para lutar pelo estadual, principal competição do nosso calendário em 2021 - declarou o atleta que recentemente foi convocado para a seleção brasileira da categoria.O São Paulo estreia no Campeonato Paulista Sub-15 no próximo sábado (28), enfrentando o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Na primeira fase, o Tricolor faz parte do grupo 5, que conta também com Desportivo Brasil, Grêmio Osasco, SKA Brasil e SC Brasil.

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