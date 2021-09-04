Meia William Gomes, do São Paulo, é novamente convocado para a Seleção sub-15

Crédito: Arquivo pessoal

O São Paulo terá um representante na Seleção Brasileira sub-15. Dois meses após a primeira convocação, William Gomes foi novamente convocado para a equipe na última sexta-feira. O atleta do São Paulo irá participar de período de treinamentos com o treinador Dudu Patetuci entre os dias 13 e 22 deste mês na Granja Comary, em Teresópolis. Um jogo amistoso, contra adversário ainda a ser definido, também será realizado.

- Fiquei muito feliz quando fui chamado pela primeira vez e ainda mais agora, pois mostra que consegui realizar um bom trabalho em julho. A motivação é grande e vou procurar realizar o melhor dentro de campo, tanto pelo São Paulo como com a camisa da seleção - afirmou a jovem revelação.