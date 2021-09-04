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futebol

Meia William Gomes, do São Paulo, é novamente convocado para a Seleção sub-15

Atleta irá participar de período de treinamentos na Granja Comary entre os dias 13 e 22
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LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 12:00

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 12:00

Crédito: Arquivo pessoal
O São Paulo terá um representante na Seleção Brasileira sub-15. Dois meses após a primeira convocação, William Gomes foi novamente convocado para a equipe na última sexta-feira. O atleta do São Paulo irá participar de período de treinamentos com o treinador Dudu Patetuci entre os dias 13 e 22 deste mês na Granja Comary, em Teresópolis. Um jogo amistoso, contra adversário ainda a ser definido, também será realizado.
- Fiquei muito feliz quando fui chamado pela primeira vez e ainda mais agora, pois mostra que consegui realizar um bom trabalho em julho. A motivação é grande e vou procurar realizar o melhor dentro de campo, tanto pelo São Paulo como com a camisa da seleção - afirmou a jovem revelação.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Sergipano de Aracaju, onde nasceu no dia 15 de março de 2006, William Gomes é considerado um dos talentos mais promissores da base tricolor, tanto que em julho do ano passado assinou seu contrato de formação com o clube do Morumbi. O meia também conta com patrocínio pessoal da marca de material esportivo Puma.

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