Meia Shaylon rescinde contrato com o São Paulo

Shaylon não é mais jogador do São Paulo. O meia, que tinha contrato até o final de janeiro de 2022 rescindiu o vínculo após uma conversa com a diretoria. A informação foi publicada inicialmente pelo 'UOL' e confirmada no LANCE!. A chegada de Rogério Ceni parecia ser uma nova oportunidade para Shaylon mostrar o seu futebol e ganhar espaço no São Paulo. No entanto, ele foi utilizado em somente duas partidas, ambas saindo do banco de reservas e perdeu espaço novamente.

Shaylon foi utilizado por Ceni nos jogos contra Bahia e Flamengo. Em Salvador, ele entrou no intervalo e participou do segundo tempo da derrota por 1 a 0. Na ocasião, ele já estava a quase dois meses sem ser aproveitado. Depois, ele jogou 20 minutos no revés por 4 a 0 para o Flamengo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Desde então, ele tinha ficado de fora de quatro partidas (Palmeiras, Athletico-PR, Sport e Grêmio). Nesta temporada, Shaylon somou 11 jogos pelo São Paulo, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, somando uma assistência.

No São Paulo desde 2017, ele foi emprestado para Sport e Goiás. Voltou ao São Paulo nesta temporada, atuou em alguns jogos, mas não correspondeu.