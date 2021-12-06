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Meia Shaylon rescinde contrato com o São Paulo

Após conversa com a diretoria, contrato que ia até janeiro de 2022 foi rescindido nesta segunda-feira. Jogador começou tendo espaço com Ceni mas esteve fora dos últimos jogos ...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 18:51

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:51

Shaylon não é mais jogador do São Paulo. O meia, que tinha contrato até o final de janeiro de 2022 rescindiu o vínculo após uma conversa com a diretoria. A informação foi publicada inicialmente pelo 'UOL' e confirmada no LANCE!. A chegada de Rogério Ceni parecia ser uma nova oportunidade para Shaylon mostrar o seu futebol e ganhar espaço no São Paulo. No entanto, ele foi utilizado em somente duas partidas, ambas saindo do banco de reservas e perdeu espaço novamente.
Shaylon foi utilizado por Ceni nos jogos contra Bahia e Flamengo. Em Salvador, ele entrou no intervalo e participou do segundo tempo da derrota por 1 a 0. Na ocasião, ele já estava a quase dois meses sem ser aproveitado. Depois, ele jogou 20 minutos no revés por 4 a 0 para o Flamengo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Desde então, ele tinha ficado de fora de quatro partidas (Palmeiras, Athletico-PR, Sport e Grêmio). Nesta temporada, Shaylon somou 11 jogos pelo São Paulo, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, somando uma assistência.
No São Paulo desde 2017, ele foi emprestado para Sport e Goiás. Voltou ao São Paulo nesta temporada, atuou em alguns jogos, mas não correspondeu.
Crédito: ShaylonnãoémaisjogadordoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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