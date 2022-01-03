Meia Samuel fala sobre preparação do São Paulo para Copinha: 'Sonho de todo jogador'

Prestes a completar seis meses desde que desembarcou em São Paulo, o meia Samuel, de 19 anos, acredita que o São Paulo vai se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor tem estreia marcada para quarta-feira (5), contra o CSE, às 19h30, no Anacleto Campanella.

- A Copinha é uma competição histórica. Todo jogador de base sonha em jogar. É um momento bom pra nós, já que o foco fica muito maior na base em virtude do profissional não estar tendo jogos e acabamos sendo observados de perto- disse o atleta.Meio-campista de intensidade e técnica apurada, Samuel atuou em 16 jogos do Paulistão sub-20, marcando três gols e anotando duas assistências. O jogador promete trabalho duro para conquistar espaço no time titular que vai disputar a principal competição de base do Brasil, a Copinha.

- Minha estadia no clube está sendo muito boa. Fico muito feliz por tudo que estou vivendo aqui. Jogar no São Paulo é uma oportunidade única na vida de qualquer jogador. Fizemos uma boa temporada, mas por não termos conquistado títulos, ficou o sentimento de que poderia ter sido melhor. Estamos trabalhando forte para chegar na Copinha e brigar pelo título - afirmou o meia.

O Tricolor Paulista divide o grupo com CSE-AL, Desportiva Perilima-PB e São Caetano.

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