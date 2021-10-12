Meia Samuel fala sobre classificação do São Paulo no Paulistão Sub-20: 'Motivados a crescer'

Crédito: Divulgação/Saopaulofc.net

Os primeiros meses de Alex no comando no time sub-20 do São Paulo têm sido promissores. Na última quinta-feira, o Tricolor venceu o São Bento por 3 a 0 e confirmou a melhor campanha geral na 1ª fase do Paulistão Sub-20. Em 10 jogos, o São Paulo somou 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Autor do segundo gol da partida, o meia Samuel diz que o time quer coroar a boa campanha com o título.

- Foi uma vitória importante e que dá moral pro nosso grupo ir pra próxima fase com mais confiança. Queremos buscar esses objetivos na competição - disse o jogador, um dos destaques da equipe.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Aos 19 anos, o meia é um dos jogadores de confiança de Alex no elenco são paulino, que já havia trabalhado com o atleta no Coritiba. Ele atuou em todos os 10 jogos do São Paulo na competição, marcou dois gols e ajudou com duas assistências.

- Fico feliz por ajudar a equipe com mais um gol. A adaptação aqui no São Paulo está sendo muito boa. A estrutura do clube me ajuda muito, e só me motiva a crescer mais a cada dia - afirmou.