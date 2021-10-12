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Meia Samuel fala sobre classificação do São Paulo no Paulistão Sub-20: 'Motivados a crescer'

Tricolor se classificou como a melhor campanha da 1ª fase na competição estadual. Samuel falou sobre o momento da equipe e a experiência de treinar sob o comando de Alex
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 10:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Divulgação/Saopaulofc.net
Os primeiros meses de Alex no comando no time sub-20 do São Paulo têm sido promissores. Na última quinta-feira, o Tricolor venceu o São Bento por 3 a 0 e confirmou a melhor campanha geral na 1ª fase do Paulistão Sub-20. Em 10 jogos, o São Paulo somou 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Autor do segundo gol da partida, o meia Samuel diz que o time quer coroar a boa campanha com o título.
- Foi uma vitória importante e que dá moral pro nosso grupo ir pra próxima fase com mais confiança. Queremos buscar esses objetivos na competição - disse o jogador, um dos destaques da equipe.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Aos 19 anos, o meia é um dos jogadores de confiança de Alex no elenco são paulino, que já havia trabalhado com o atleta no Coritiba. Ele atuou em todos os 10 jogos do São Paulo na competição, marcou dois gols e ajudou com duas assistências.
- Fico feliz por ajudar a equipe com mais um gol. A adaptação aqui no São Paulo está sendo muito boa. A estrutura do clube me ajuda muito, e só me motiva a crescer mais a cada dia - afirmou.
O São Paulo está no grupo 15 da 2ª fase do Paulistão Sub-20. O Tricolor enfrentará XV de Piracicaba, Flamengo-SP e Capivariano. O time volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Capivariano, às 15h.

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