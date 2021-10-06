Meia revelado no Flamengo entra para seleção do mês na Indonésia

O meia Hugo Gomes vem se destacando nesse inicio de campeonato na Liga da Indonésia. Revelado pelo Flamengo, em 2015, o jogador entrou para seleção do campeonato no primeiro mês de competição. Além disso, em seis jogos pelo Madura United, em quatro esteve na seleção da rodada.- Me dediquei bastante para ter números expressivos e estou colhendo esses frutos logo no inicio da Liga. O Madura é um time novo, mas temos totais condições de terminar o campeonato na parte de cima da tabela e surpreender os adversários - explicou o brasileiro, que na rodada passada ajudou a equipe no empate com o Persipura Jaypura com duas assistências.
Hugo Gomes tem contrato com o Madura United até abril quando termina o campeonato local. Feliz no país, o jogador explica a principal diferença do estilo de jogo com o futebol brasileiro.
- No Brasil, o jogo é um pouco mais pensado no meio de campo. Na Indonésia é um futebol de transição, muito perde e ganha, ataque e contra ataque. O jogadores indonésios não tem muita paciência com a bola no pé. Quando chega um brasileiro com características de segurar mais a bola, acelerar no momento que é preciso, acaba se destacando. Tenho me colocado bem dentro de campo, com paciência para escolher as jogadas e o reflexo tem sido essas boas atuações e premiações individuais em tão pouco tempo - finalizou Hugo Gomes.