Meia revelado no Flamengo entra para seleção do mês na Indonésia

Crédito: Hugo Gomes é destaque na Indonésia (Divulgação/Madura United

O meia Hugo Gomes vem se destacando nesse inicio de campeonato na Liga da Indonésia. Revelado pelo Flamengo, em 2015, o jogador entrou para seleção do campeonato no primeiro mês de competição. Além disso, em seis jogos pelo Madura United, em quatro esteve na seleção da rodada.- Me dediquei bastante para ter números expressivos e estou colhendo esses frutos logo no inicio da Liga. O Madura é um time novo, mas temos totais condições de terminar o campeonato na parte de cima da tabela e surpreender os adversários - explicou o brasileiro, que na rodada passada ajudou a equipe no empate com o Persipura Jaypura com duas assistências.

Hugo Gomes tem contrato com o Madura United até abril quando termina o campeonato local. Feliz no país, o jogador explica a principal diferença do estilo de jogo com o futebol brasileiro.