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futebol

Meia revelado no Flamengo entra para seleção do mês na Indonésia

Hugo Gomes vem se destacando no sudeste asiático e explica as principais diferenças do futebol local para o brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 13:08

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:08

Crédito: Hugo Gomes é destaque na Indonésia (Divulgação/Madura United
O meia Hugo Gomes vem se destacando nesse inicio de campeonato na Liga da Indonésia. Revelado pelo Flamengo, em 2015, o jogador entrou para seleção do campeonato no primeiro mês de competição. Além disso, em seis jogos pelo Madura United, em quatro esteve na seleção da rodada.- Me dediquei bastante para ter números expressivos e estou colhendo esses frutos logo no inicio da Liga. O Madura é um time novo, mas temos totais condições de terminar o campeonato na parte de cima da tabela e surpreender os adversários - explicou o brasileiro, que na rodada passada ajudou a equipe no empate com o Persipura Jaypura com duas assistências.
Hugo Gomes tem contrato com o Madura United até abril quando termina o campeonato local. Feliz no país, o jogador explica a principal diferença do estilo de jogo com o futebol brasileiro.
- No Brasil, o jogo é um pouco mais pensado no meio de campo. Na Indonésia é um futebol de transição, muito perde e ganha, ataque e contra ataque. O jogadores indonésios não tem muita paciência com a bola no pé. Quando chega um brasileiro com características de segurar mais a bola, acelerar no momento que é preciso, acaba se destacando. Tenho me colocado bem dentro de campo, com paciência para escolher as jogadas e o reflexo tem sido essas boas atuações e premiações individuais em tão pouco tempo - finalizou Hugo Gomes.

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